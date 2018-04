Pelikánovi děkoval za vydání Nikulina ministr spravedlnosti USA

Americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions v pondělí telefonicky poděkoval svému českému protějšku Robertu Pelikánovi (ANO) za to, že rozhodl o vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.

O Nikulinovo vydání usilovalo i Rusko, po Pelikánově rozhodnutí ale Nikulin koncem března odletěl do USA, kde čelí obvinění z útoků na sociální sítě. Oba ministři během pondělního telefonátu podle Schejbalové mluvili právě o potřebě společného boje proti kyberzločinu a shodli se na tom, že počítačové útoky nesmí být tolerovány. "Americký ministr Jeff Sessions již dříve uvedl, že počítačové pirátství není jen zločin, nýbrž přímé ohrožení bezpečnosti a soukromí občanů," připomněla mluvčí. ČTĚTE TAKÉ: Nikulin se údajně pokusil utéct. Uvedli to dozorci, kteří ho hlídají ve vazbě Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. Rusko požadovalo Nikulinovo vydání kvůli dřívější internetové krádeži. Podle Pelikána byla ale americká žádost o vydání Nikulina důvodnější. Již dříve za rozhodnutí ohledně Nikulina ocenil českou vládu předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan. Naopak ruské ministerstvo zahraničí vyjádřilo nad jeho vydáním do USA pobouření, Česko se podle něj při rozhodování "neřídilo právními normami, nýbrž snahou znovu demonstrovat spojeneckou loajalitu, povýšenou v poslední době na úroveň absolutní priority". Pelikánovo rozhodnutí o vydání Nikulina do USA kritizoval i prezident Miloš Zeman, který ministra předtím žádal, aby ho vydal do Ruska. Podle Zemana může vydání Nikulina posloužit k vnitropolitickému boji v USA a Česko by se do takového boje nemělo zapojovat. ČTĚTE TAKÉ: Ministr Pelikán: Žádost USA o vydání Nikulina byla důvodnější

Autor: ČTK