Pendleři chtějí mít stejná práva jako Němci. Zakládají asociaci

Politici zemí Visegrádu i Německa se včera shodli, že by se hranice měly otevřít co nejdříve. „Je politická shoda na tom, že bychom 15. června kompletně zrušili kontroly na hranicích a minimálně do sousedních států by bylo možné cestovat stejně jako před krizí,“ uvedl také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po schůzce se svým bavorským protějškem.

Kontrola pendlerů a razítek na negativních testech ve Všerubech. | Foto: Deník / Petra Kůtová