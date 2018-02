Peníze za volby. Přicházejí pozdě nebo vůbec, stěžují si některé komise

Od prezidentských voleb uplynul téměř měsíc. Někteří členové okrskových volebních komisí, kteří strávili dny hlídáním uren a počítáním lístků, ale stále nedostali za práci zaplaceno. Jde o okrsky, kde soudy přijaly stížnosti na neplatnost voleb, a činnost volební komise proto úředně nebyla ukončena.

„V době do 21. února není možné započít s vyplácením odměn,“ řekla Deníku mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

Nejvyšší správní soud obdržel 61 stížností na volby v řádném termínu. Posledním dnem, do něhož musí rozhodnout, bude zítřek. V případě závažného porušení zákona, které by mohlo hrubě ovlivnit výsledek voleb, by soud dokonce teoreticky mohl nařídit i opakování voleb.

Členům komisí nevadí jen to, že peníze dostávají pozdě. Stěžují si také, že jich je málo. Běžný člen komise má za dvoukolové prezidentské volby nárok na odměnu 1500 korun. Při celkových 36 hodinách, které musí odpracovat, si za hodinu odnese necelých 42 korun. To vychází ještě o 30 korun méně, než je hodinová sazba minimální mzdy.

„Odměny jsou tak nízké, že studenti ani lidé v produktivním věku nemají o tuto práci zájem,“ řekla Deníku Michaela Papírníková Jurečková ze Svazu měst a obcí (SMO). Obce v některých okrscích obsadily komise jen s obtížemi. Příkladem jsou Karlovy Vary, kde se současně konalo také místní referendum kvůli obnově Vřídelní kolonády.

„Nakonec se podařilo volební komise obsadit, ale bylo to opravdu za pět minut dvanáct a vyžadovalo to obrovské úsilí magistrátu,“ konstatovala Papírníková Jurečková. Obává se, že pokud stát členům komisí výrazně nepřidá, nebudou se lidé do komisí v příštích volbách hlásit.

Ministerstvo vnitra se zvýšením odměn nepočítá. „Na jedny volby to představuje dopad asi 15 milionů korun. S těmito náklady se v návrhu státního rozpočtu pro rok 2018 nepočítalo,“ řekla Deníku mluvčí ministerstva Hana Malá.

Komisím by tak mělo stačit zvýšení odměny o 500 korun pro jejich šéfy – předseda komise má od ledna nárok na 2100 korun a zapisovatel na 2000 korun. Celých 20,8 milionu korun přitom vláda před týdnem přidala na platy policistům, kteří byli ve službě právě o volbách.

Radnice se přesto snaží lidem, kteří v komisích zasedají, přispět ze svého. „Schválit a vyplatit odměnu zpětně není možné. Proto ji chceme kompenzovat aspoň formou nefinančního plnění, což lze,“ uvedla starostka Třeboně Tereza Jenisová. Členové komisí tak od města dostanou poukázky na zboží v hodnotě až tisíc korun, což městský rozpočet přijde na 80 tisíc korun. „Platit by měl ale především stát, jelikož organizace voleb je prvořadě jeho kompetence,“ dodala Papírníková Jurečková ze SMO.