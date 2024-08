ČTK dnes 13:25

Důchodový věk v Česku by se měl zvedat pomaleji, než původně počítala důchodová reforma. Posouval by se o měsíc ročně místo navrhovaných až dvou měsíců. Koalice se na změně dohodla. Návrh její poslanci příští týden doplní ve Sněmovně do projednávané reformní důchodové novely. Na dotaz ČTK to dnes řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).