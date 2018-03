Personae non gratae, děsivý požár v Rusku a porážka Číny: Vteřiny dne

Proslov je důkladně připravený a podpořený i řadou přinesených dokumentů, do středy by se ale protáhnout neměl. Před svou závěrečnou řečí v kauze údajných korupčních manipulací s veřejnými zakázkami Středočeského kraje to naznačil někdejší hejtman David Rath, který je mezi jedenácti obžalovanými tím nejviditelnějším. Při příchodu ke Krajskému soudu v Praze odhadl, že hovořit bude zřejmě jeden až dva dny – upozornil ovšem, že délka bude také záviset na tom, jak bude předseda senátu Robert Pacovský dělat přestávky.