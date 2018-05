Pět let od Dahlgrenova řádění: vraždy zamávaly i se zkušeným kriminalistou

Zavraždil čtyřčlennou rodinu v brněnských Ivanovicích. Čtyři a půl roku poté se ve věznici oběsil. V úterý 22. května 2018 to je přesně pět let od doby, kdy Američan Kevin Dahlgren chladnokrevně zabil své příbuzné.

Když se řekne Kevin Dahlgren, většině lidí nejen v Brně se vybaví velké neštěstí. S vrahem z brněnských Ivanovic za léta případu přišla do styku spousta lidí. Všichni tvrdí, že na případ čtyřnásobné vraždy nezapomenou. „Vybavím si ho jako člověka, klienta. Vnímal jsem ho asi jinak, než většina lidí,“ vzpomínal Američanův obhájce Richard Špíšek, který se s vrahem potkával snad nejčastěji



Pro advokáta byl případ profesní výzva. S Dahlgrenem se viděl zhruba třicetkrát. „Je to asi nezapomenutelný případ, především kvůli mezinárodnímu přesahu a kontaktu s ním. Po profesní stránce to bylo opravdu zajímavé a jedinečné. Můj osobní život to ale neovlivnilo,“ řekl Špíšek.





Případ, který neměl v moderní historii města obdoby, zaměstnal především jihomoravské policisty. „Případ to byl opravdu náročný, a to i kvůli mezinárodní spolupráci se Spojenými státy, které své občany nevydávají často. Pak je tu i další pohled. Zemřeli čtyři lidé, jedna celá rodina. To zamává i se zkušeným kriminalistou,“ řekl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Pět let od tragické vraždy:

22. 5. 2013 objevili sousedé zavražděnou čtyřčlennou rodinu. O den později zadržela americká policie jejich příbuzného Kevina Dahlgrena, který utekl zpět do Ameriky. 31. 8. 2015 ho vydaly Spojené státy do České republiky.

20. 7. 2016 dostal u Krajského soudu v Brně doživotí, to o sedm měsíců později potvrdil i olomoucký Vrchní soud.

11. 1. se ve Valdické věznici Kevin Dahlgren oběsil.

Poté, co ho jako prvního Američana v historii vydaly Spojené státy do České republiky, skončil mladík v brněnské vazební věznici. „První, co se mi ve spojením s osobou Kevina Dahlgrena vybaví, je tragédie. Případ pro mě osobně představoval obrovský mediální nápor. Na základě sdělení soudních znalců také byli všichni zaměstnanci věznice, kteří s ním přišli do styku, velmi obezřetní,“ řekla mluvčí brněnské vazební věznice Dana Krejčířová. Naznačila tak, že si ostraha dávala pozor, aby si vrah nepokusil sáhnout na život nebo neublížil nikomu dalšímu.



Další, kdo měl k nebezpečnému muži blízko, byla jeho tlumočnice Jana Nováčková. „Je to sice pět let od vraždy, pro mě případ ale skončil nedávno. Nechci se k tomu vyjadřovat,“ řekla stručně.

Mluvit o nešťastné události nechtěil ani přátelé zavražděných ze skupiny Ukulele Orchestra jako Brno, kde dva členové rodiny hráli.





Přátelé rodiny pořádají v brněnských Ivanovicích každý rok hudební festival Harock, jako vzpomínku na zesnulou rodinu. „Smutnou událost si místní připomínají na festivalu. Letos byl pátý ročník. Organizují ho přátelé rodiny, jako městská část ho podporujeme. Lidé o tragédii už moc nemluví, v domě zavražděné rodiny bydlí jiní lidé. Život v obci plyne dál,“ řekla starostka Brna-Ivanovic Jana Bohuňovská.



Čas zahojil rány na gymnáziu, kam chodil mladší z dvou zavražděných synů. „Chod škody to ovlivnilo první rok po vraždě. Byl to náš absolvent, otřáslo to námi. Na rodinu vzpomínáme. Všichni studenti, kteří tu událost zažili, už ale vystudovali. Škola teď funguje stejně jako předtím “ řekla ředitelka brněnského Gymnázia Slovanské náměstí Ilona Kopecká.