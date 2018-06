Pět let od razie na Úřadu vlády. Konec soudů je stále v nedohlednu

Je to pět let, co se v nejvyšších patrech české politiky odehrálo nečekané drama. Zahájila jej 13. června 2013 policejní razie na Úřadu vlády. Krátce po ní následovala více než měsíční vazba pro trojici poslanců ODS i Janu Nagyovou, tehdejší šéfku kabinetu a také milenku premiéra a stranického šéfa Petra Nečase.

dnes 21:36 SDÍLEJ:

Čím dramatičtější byl začátek příběhu, tím utahanější je jeho pokračování. Nečas pod vlivem událostí již 17. června podal demisi a také odstoupil z čela ODS. Od té doby je jedinou zásadní změnou to, že se expremiér Nečas rozvedl a poté oženil. Právě s Nagyovou podle níž kauza „Nagygate“ dostala své jméno. Procesy se vlečou Soudy o tom, kdo se čím provinil a jak, se vlečou již roky. Jejich rozuzlení zřejmě není ani zdaleka na obzoru. Žádný rozsudek totiž dosud není pravomocný. ČTĚTE TAKÉ: Policie obvinila osm lidí z pěti trestných činů, Nečas Nagyové dále věří Loni v listopadu nepravomocně uložil soud Nečasové za zneužití Vojenského zpravodajství podmíněný trest na dva roky. Spolu s ní vynesl verdikt i nad trojicí zpravodajců – šéfem Vojenského zpravodajství Ondrejem Páleníkem a jeho podřízenými Milanem Kovandou a Janem Pohůnkem. Uložil jim podmínky na 18 až 20 měsíců. Rozsudky bude projednávat odvolací soud. Nečasová i její manžel kromě toho spolu s někdejším náměstkem ministra zemědělství Romanem Bočkem čelí dalšímu obvinění. Podle státního zástupce přislíbili poslancům ODS Ivanovi Fuksovi, Petru Tluchořovi a Marku Šnajdrovi lukrativní funkce. Za to se měli vzdát mandátu a nechat projít hlasováním vládní daňový balíček. Poslanci byli po razii na měsíc zadrženi ve vazbě. Později Nejvyšší soud rozhodl o jejich vynětí z trestního řízení. Na základě mimosoudní dohody poté dostali od ministerstva spravedlnosti za nezákonnou vazbu omluvu a odškodnění. Odposlechy? Nezájem! Na den přesně pět let po razii ve středu pokračovalo soudní projednávání tohoto sporu. Soudkyně Helena Králová oznámila, že nebude přihlížet k pořízeným odposlechům. ČTĚTE TAKÉ: Pohledem Tomáše Skřivánka: Státní převrat Vyšetřovatelé se podle soudkyně měli k důkazům dostat jinak, odposlechy mají být až nejzazší možností. Podle ní nelze až při jejich využití zjišťovat, zda se odposlouchávaný dopustil trestného činu. Bočkův advokát Petr Toman uvedl, že se stejný spor proto možná bude opakovat v odvolacím řízení a možná dokonce i u Nejvyššího a Ústavního soudu. „Díky tomuto postupu už vidím, že máme před sebou možná dalších pět let trestního řízení,“ dodal advokát. ČTĚTE TAKÉ: Policie začala po noční razii na úřadech předávat obvinění Dny poté…

13. 6. 2013 – zásah policistů na Úřadu vlády

17. 6. 2013 – demise vlády Petra Nečase

25. 6. 2013 – jmenování Jiřího Rusnoka premiérem

16. 7. 2013 – propuštění tří exposlanců z vazby

7. 8. 2013 – Rusnokova vláda nezískala důvěru Trafikám má zabránit nový zákon

Trafikám pro poslance by do budoucna měl zabránit zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou součástí státu, nazývaný nominačním zákonem. Vláda ve středu rozhodla, že jeho návrh předloží poslancům. Podle ministrů by měl jména lidí pro šéfovské funkce navrhovat zvláštní výbor. Případně by měl být nastaven postup, podle něhož by ministerstva měla mít pravomoc jmenovat konkrétní osobu. Vláda chce docílit toho, aby stát ve státních či polostátních firmách zastupovali odborníci na základě transparentního výběru za jasně daných a objektivních kritérií. Veřejnou kontrolu jejich výběru má zajistit povinnost zveřejňovat jména nominovaných lidí i zápisy z jednání výboru pro personální nominace.

Autor: Jiří Janda