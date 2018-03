Petici za odstoupení premiéra Babiše podepsalo už přes 200 tisíc lidí

Hranici 200 tisíc podpisů překročila ve čtvrtek odpoledne internetová výzva Milion chvilek, která požaduje odstoupení premiéra v demisi Andreje Babiše. Iniciátorům akce, která odstartovala 25. února a dala si za cíl získat milion podpisů, se nelíbí Babišova minulost spojovaná s komunistickou Státní bezpečností ani jeho nynější vystupování.

Babiš podle iniciativy, která si dala do podtitulu, že chce spojovat lidi, kterým na demokracii záleží, nemá zájem o dialog.

Loni 17. listopadu Babiše vyzvali, aby plnil své sliby občanům, zejména slib, že bude podporovat a rozvíjet demokracii. Po dalších měsících se podle nich ukázalo, že šanci ukázat se jako prodemokratický premiér promrhal.

"Pokládáme za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB. Nebudeme dělat, že je to normální. Chceme, aby se Andrej Babiš vzdal funkce," stojí v petici, kterou podepsali i neúspěšný kandidát na prezidenta Marek Hilšer, herečky Aňa a Ester Geislerovy, zpěvák Richard Müller či herec Vojtěch Dyk.

Signatáři iniciativy Milion chvilek nezpochybňují výsledek voleb, podle kterého by měl premiér vzejít z hnutí ANO.

"To respektujeme. Není však žádný důvod pro to, aby to musel být právě trestně stíhaný člověk s minulostí agenta StB. To považujeme za nepřijatelné a za výsměch všem obětem komunistického režimu," uvedli.