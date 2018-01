Pětina starších Středočechů by dala svůj hlas jak Drahošovi, tak Zemanovi

Česká společnost není před druhým kolem prezidentských voleb tak rozdělená, jak by se mohlo podle dezinformačních webů a kampaní na sociálních sítích zdát. I to ukázal průzkum, který si nechali autoři hry Prezident 21 zpracovat u společnosti STEM/MARK. Kdyby to bylo možné, dalo by téměř 15 procent voličů svůj hlas jak Jiřímu Drahošovi, tak Miloši Zemanovi.

Kdo jsou ti, kteří sympatizují s oběma kandidáty blížícího se prezidentského duelu? Pro oba soupeře by hlasovali nejčastěji lidé ve Středočeském kraji (21 procent) a taky v kraji Olomouckém (20 procent). Naopak nejméně často by zmíněným dali současně hlas voliči v Praze (9 procent). Miloš Zeman i Jiří Drahoš zároveň jsou pak přijatelní pro ty, kdo volili v posledních parlamentních volbách komunisty (25 procent). Společné sympatie mají však i mezi stoupenci hnutí ANO (24 procent) a ČSSD (23 procent). S ohledem na věk mají účastníci druhého kola prezidentské volby nejvíce společných voličů mezi šedesátníky (21 procent) a padesátníky (19 procent). Nejméně se na obou shodují ti nejmladší do věku 29 let (6 procent).

Průzkum, který se uskutečnil v průběhu prvního kola volby, také ještě před uzavřením volebních místností zjišťoval, kdo jsou ti, kteří v prvním kole nevolili. Čtvrtinu z nich tvoří lidé ve věku do 29 let a lidé bez maturity (43 procent). „Z pohledu věku nevoličů by mohl hlasy nasbírat spíše Jiří Drahoš, který je podle našich výsledků u mladší voličské populace oblíbenější než současná hlava státu," předpověděl Ondřej Koutský, koordinátor hry Prezident 21. V kombinaci se vzděláním voličů však už předpověď tak jednoznačná není. Nevzdělaní lidé totiž častěji sympatizují s Milošem Zemanem. Reprezentativní výzkum populace oprávněných voličů se uskutečnil ve dnech prvního kola prezidentské volby. Zúčastnilo se jej 2 568 respondentů ve věku nad 18 let, kteří byli dotazováni vyškolenými tazateli. Hru Prezident 21 provozovala nezisková organizace Institut pro Demokracii 21. Systém navrhl matematik Karel Janeček. Jedná se o moderní volební a hlasovací systém, ve kterém mají občané možnost použít více než jeden hlas. Efekt více kladných hlasů podle tvůrců přináší větší společenskou shodu, a v důsledku toho je více lidí spokojených s výsledkem. Záporný hlas zase ztěžuje situaci těm osobnostem, které společnost rozdělují, například populistům či extremistům. Systém Demokracie 21 je používán pro hlasování mimo jiné v takzvaných participativních rozpočtech měst, například v některých pražských městských částech, Říčanech, Chomutově, Ostravě, ale i v New Yorku, kde na jaře loňského roku 102 800 hlasujících rozhodovalo o bezmála miliardě korun.

