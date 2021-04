Zatímco loni na podzim, když Babiš hledal (nejprve mezi šéfy fakultních nemocnic) nástupce Romana Prymuly v ministerské funkci, veřejnost ani novináři netušili, koho si premiér a šéf hnutí ANO vlastně vybral. Blatný coby náměstek FN Brno pro dětskou nemocnici a špičkový expert na hemofilii nebyl příliš mediálně známý. Zato Arenberger patří k nejcitovanějším lékařům v zemi.

Ještě coby přednosta dermatovenerologické kliniky vinohradské nemocnice stál u zrodu preventivní akce s názvem „Stan proti melanomu“, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 2007 na Václavském náměstí v Praze. Arenberger s kolegy varoval před jedním z nejzhoubnějších nádorů, jehož výskyt v populaci se neustále zvyšuje. Kožní rakovina tvoří zhruba třetinu z 80 až 90 tisíc onkologických onemocnění, která jsou pacientům každý rok diagnostikována. Návštěvníci si mohou ve speciálních stanech díky podpoře VZP zdarma vyšetřit svá kožní znaménka a pigmentové skvrny.

A právě tato Arenbergerova aktivita imponovala Babišovi, který by se rád pasoval do role předního bojovníka proti rakovině v Česku. „Určitě jste zaregistrovali jeho loňskou účast na jarním onkologickém kongresu nebo na našem Stanu proti melanomu v září,“ řekl pro Lidovky.cz ředitel FNKV s tím, že vede zdravotnické zařízení, které disponuje komplexním onkologickým centrem, zabývající se širokým spektrem nádorů.

Premiér podporuje rovněž vybudování traumacentra s heliportem za skoro deset miliard korun, který Babiš dokonce zahrnul do národního investičního plánu. Ředitel vinohradské nemocnice zase považuje tento projekt za něco, co si Pražané i medici na lékařských fakultách zaslouží, i jako dobrý nástroj k oživení ekonomiky.

Ministerstvo zdravotnictví? Sebevražedná mise

K vládnímu angažmá se dvaašedesátiletý Arenberger až do středečního dne přímo nevyjádřil. Před časem v televizi CNN Prima News označil funkci ministra zdravotnictví za „sebevražednou misi“, avšak dodal, že výzvám se nebrání a je připraven pomoci: „A pokud by někdo rozhodl, že jsem vhodný, tak bych o tom i uvažoval.“

Profil

prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA se narodil 4. prosince 1958 v Praze. Vystudoval Fakultu dětského lékařství UK v Praze. První i druhou atestaci získal v oboru dermatovenerologie. Vysoškolský pedagog absolvoval také zahraniční studijní pobyty a v letech 1989 – 1991 pracoval na univerzitě v Mnichově. Na dermatovenerologické klinice FNKV založil také Centrum Zdravé vlasy. Jeho manželkou je Monika Arenbergerová, která také patří mezi přední české dermatoložky. Ještě jako studentka medicíny soutěžila v Miss Československo, titul královny krásy však tehdy získala Ivana Christová. Arenbergerovi mají dvě dcery.

Nominatem hnutí ANO ostatně zkušený lékař není poprvé. V roce 2018 byl zvolen poslanci do Rady Českého rozhlasu, kandidoval přitom už v červnu 2017 před sněmovními volbami. Jako ministr však nesmí být podle zákona zároveň radním. Arenbergera do funkce ředitele vinohradské nemocnice jmenoval v říjnu 2019 tehdejší šéf vládního resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Manažerské zkušenosti medicínského odborníka jsou nezpochybnitelné – Dermatovenerologické klinice 3. LF UK a FNKV šéfoval takřka dvacet let, před nástupem do ředitelského křesla pracoval stejnou dobu v nemocnici jako náměstek pro vědu a výzkum. Byl činný rovněž v České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a vykonával funkci předsedy její České dermatovenerologické společnosti.

Ti, kteří se s Arenbergerem setkali, jej popisují jako mírného a konsensuálního člověka, věčného optimistu se smyslem pro humor. Přesto ani on se nevyhnul v období šíření infekční virózy covid-19 podezřelým kauzám. Loni v květnu třeba vysvětloval Deníku N, proč vinohradská nemocnice pronajala kvůli testování na koronavirus laboratorní prostory soukromé firmě Scimed Biotechnologies patřící miliardáři Davidu Beranovi za výrazně nižší cenu.

V srpnu 2020 pak zase Arenberger hájil Marka Broscheho, obchodního náměstka FNKV. Ještě jako Vojtěchův spolupracovník na ministerstvu tento muž objednával ochranné pomůcky – podle veřejně dohledatelných informací uzavřel Brosche během dvou měsíců svého angažmá na ministerstvu smlouvy za více než tři čtvrtě miliardy korun. Jsou mezi nimi i kontrakty se sponzorem hnutí ANO.

Ředitel FNKV: Náměstek není ve střetu zájmů

Brosche, jenž byl dříve také obchodním náměstkem v Oblastní nemocnici Kladno, zprostředkovával zakázky rovněž firmě Promedica Praha Group – kde je manažerkou jeho matka Regina Gabrielová. Podle spolku Oživení se Brosche dostal do střetu zájmů kvůli podezřelým zakázkám i pro pražskou Nemocnici Na Františku. Případem se zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jak uvedla CNN Prima News, ředitel Arenberger si nechal kvůli Broschemu zpracovat právní analýzu, která střet zájmů nepotvrdila.

Babišův kandidát na jeden z nejsledovanějších úřadů v zemi se čas od času vyjadřuje také ke covidu. „Apeloval bych na občany, že od příštího týdne rozvolnění neznamená karneval. Už dnes přesně víme, co máme, a nemáme dělat – čili pojďme to dělat dále. Jestli nám to někdo zakazuje, nebo nezakazuje, už není úplně rozhodující,“ prohlásil v polovině února v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Arenbergerovou hlavní „kvalifikací“ je však podle mnohých spekulací postoj k ruské vakcíně proti onemocnění covid-19. Blatný totiž opakovaně tvrdil, že nepovolí výjimku pro očkování žádné látce neschválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), čímž se znelíbil především prezidentu Miloši Zemanovi. Na rozdíl od Blatného nevypadá, že by mohl Babišovi a spol. odporovat. Navíc je komunikačně zdatný.

„Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik čekají. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů, kdy obě strany vědí, že jdou do experimentálního preparátu, kterému nějaké to razítko chybí, a vstupují do toho dobrovolně,“ uvedl šéf FNKV pro Novinky.

Profesora Arenbergera mnozí vnímají tak, že by mohl vydržet jako ministr zdravotnictví i po volbách. Mohl by se věnovat důležitým tématům po odeznění koronavirové nákazy, kam patří i zmiňovaná prevence rakoviny. Jenže jak veřejně glosoval bývalý ministr Svatopluk Němeček (ČSSD): „Škoda ho bude… S AB (Andrejem Babišem) se spolupracovat nedá.“