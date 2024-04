Nekonečný penzijní příběh pokračuje. Fialova vláda v programovém prohlášení uvádí: „Realizujeme a do konce roku 2023 předložíme skutečnou důchodovou reformu s cílem nastavení stabilního systému férových důchodů.“

To evidentně nestihla, ale do letošního prosince by to zvládnout mohla. Zásadní otázka zní, zda její návrh přežije aspoň příští volební období.

Premiér Petr Fiala sice na páteční tiskové konferenci na dotaz Deníku řekl, že se nechystá na žádný post v Bruselu, třeba šéfa Evropské rady, naopak chce předsedat české vládě do voleb a pak další čtyři roky, ale průzkumy volebních preferencí tomu zatím nenapovídají.

V nich suverénně vede hnutí ANO Andreje Babiše. A jeho politika je jasná: ani jeden vstřícný krok vůči pětikoalici. Tomu odpovídá i vyústění snahy prezidenta Petra Pavla moderovat důchodové rozhovory mezi ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a zástupci stínové vlády ANO.

Po schůzce hlava státu oznámila: „Shodli jsme se, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnosti prodlužovat.“ Druhý den toto prohlášení dementovala účastnice setkání Alena Schillerová a po Velikonocích se vyjádřil i šéf ANO: „Nejhorší ministr Jurečka důchodce okradl o valorizaci a navrhuje prodloužení věku odchodu do důchodu. My jsme zásadně proti!“ A bylo po hledání konsenzu.

Dramatická změna se nekoná

Kabinet přitom nepředkládá žádnou dramatickou změnu, jen parametrické úpravy. Pravda ale je, že předloha počítá s prodloužením věkové hranice pro odcházení na odpočinek, pracuje s pojmem doba dožití a definicí náročných profesí.

Na některých detailech by sice shoda nakonec být mohla, ale na konstrukci systému nikoliv. Znamená to, že pokud by Andrej Babiš po volbách 2025 sestavoval vládu, všechno by se zase měnilo? A vznikne nový penzijní investiční fond?

