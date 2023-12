Letošní závěrečná premiérská debata se nesla v optimistickém tónu, neboť Petr Fiala se zaručil, že příští rok bude po všech stránkách lepší.

Na začátku se premiér vyjádřil k plánovaným dopravním stavbám, konkrétně Hlavnímu nádraží v Praze a nové železniční stanici v Brně. V anketě Lidových novin Kniha roku totiž doporučil dílo Petra Pelčáka O architektuře. Má tedy k tomuto oboru blízko?

„Celý život mě zajímá výtvarné umění, design a věci kolem nás. Mám radost z toho, když žijeme v pěkném prostředí a patřím k lidem, kteří o těch věcech přemýšlejí v tom smyslu, že krásno kolem nás, hezké a zároveň funkční věci zlepšují kvalitu našeho života. V tomto smyslu mě zajímá i architektura a profesor Petr Pelčák je mimořádný český architekt s řadou úspěšných realizací. A je také člověkem, který o architektuře vytrvale přemýšlí.

Odvážnější architektura mi nevadí

Co tedy soudí o návrzích dánského a nizozemského ateliéru ke zmíněným nádražním budovám? „Znám návrh řešení hlavního nádraží v Brně a velmi se mi líbí, stejně jako projekty, jež skončily na prvních třech místech. Soutěž byla špičkově obsazená, přihlásili se renomovaní architekti, kteří mají zkušenosti s podobnými realizacemi v zahraničí. Velmi bych si přál, abychom se v Brně dočkali nového nádraží co nejdříve,“ řekl Fiala.

Připustil, že podobné architektonické úpravy vždy vyvolávají polemiky a v Praze by jich našel hned několik, o nichž se vedla vášnivá celostátní diskuse. K dobré architektuře to podle něj patří. „Jde o to, aby o vítězích mezinárodních soutěží rozhodovali odborníci, kteří jsou schopni vybrat stavbu, která v danou chvíli vyvolává kontroverze, ale časem se ukáže, že je krásná,“ doplnil.

Co tedy říká na takzvanou Dubaj v Praze, jež vzbudila tolik emocí? „Na rozdíl od brněnského návrhu ten pražský neznám do detailu, abych ho mohl hodnotit. Nemám ale problém s odvážnější architekturou, pokud je návrh odůvodněný a jsou naplněny funkce stavby, jež se realizuje ve veřejném zájmu,“ sdělil.

Plníme svůj volební program

I železniční budovy, jejich bourání a stavba nových umějí vzbudit vášně, V Pensylvánii nebo Stuttgartu se dokonce kvůli nim demonstrovalo a docházelo k potyčkám s policií. Architektura má vlastně s politikou dost společného. Na začátku musí být plán, vize pak schopnost pro ni získat veřejnost a hlavně ji realizovat. Co se povedlo jeho vládě za dva roky ve Strakově akademii?

„Jsem přesvědčen, že vše děláme co nejlépe tak, jak to v daných podmínkách jde. Povedlo se nám zemi provést krizemi, jež souvisejí především s ruskou agresí na Ukrajině a celkovou změnou bezpečnostního prostředí i globální ekonomiky. Zajistili jsme dostatek energií a daří se nám bojovat s inflací, vedle toho uskutečňujeme náš závazek krotit dluhy a dávat do pořádku veřejné finance, posunout se v důchodové reformě a investovat do dopravy, bezpečnosti a školství. Plníme tedy program, s nímž jsme vyhráli volby,“ uvedl předseda vlády.

Dodal, že vnímá pochybnosti části veřejnosti i vlastních voličů, zda všechno udělali správně: „Jsem ale přesvědčen, že už příští rok ukáže, že naše kroky byly dobré.“

Do příštího roku hledí s nadějí

Klesající preference a nízká důvěryhodnost vlády je tedy přechodná záležitost?

„V to věřím a udělám vše pro to, aby se to stalo. Odpovědná vláda, která dělá nutné změny, není většinou v půli svého období populární. Tak to bývá. My jsme museli přijmout konsolidační balíček, což nebyl krok, za nějž jsme mohli sklidit potlesk. Už příští rok ale lidé uvidí, že věci fungují, díky těmto opatřením začneme plnit klíčová maastrichtská kritéria, budeme mít deficit veřejných financí pod třemi procenty HDP, dokonce očekáváme 2,2 procenta. Když ratingové agentury zlepšují výhled České republiky, má to vliv na zahraniční investory, kteří mohou pozitivně ovlivnit prosperitu naší ekonomiky. Všichni experti se shodují, že i díky našemu postupu se velmi výrazně sníží inflace, která dosáhne tři až čtyři procenta. Očekávají také mírný ekonomický růst a udržení prakticky nulové nezaměstnanosti a stabilizaci cen energií. To mě vede k závěru, že lze do příštího roku hledět s nadějí, nejen pro ODS, koalici SPOLU, ale především pro Českou republiku, na níž mi záleží nejvíc,“ pravil premiér.

Moderátorka poznamenala, že patří k lidské přirozeností chtít slyšet dobré zprávy, dostat kapku optimismu, serotoninu, chce-li. Mimochodem tuto knihu Michela Houellebecqa Petr Fiala favorizoval v roce 2019 a tehdy také zvítězila.

„K tomu jen krátká noticka, že Houellebecq je jedním z těch spisovatelů, kteří skutečně dokážou, někdy až brutálním způsobem, zachytit některé tendence ve společnosti. Jako politolog často říkám, že krásná literatura dokáže vyjádřit některé tendence a problémy ve společnosti lépe a hlouběji, než jako to dokážeme v sociálních vědách. Proto se také vyplatí číst beletrii,“ zdůraznil Per Fiala.

Kdy se Čechům serotoninu, tohoto hormonu štěstí a dobré nálady dostane?

„Vím, že za všechno může politika a předseda vlády. S tím nemám žádný problém a tuto odpovědnost unesu, jsem vděčný, že tuto práci dělám. Ale to, jestli máme dobrou, nebo špatnou náladu, závisí též na tom, jak se sami díváme na svět, jakým způsobem o společnosti referují média, zkrátka na celé řadě faktorů. I v našich běžných životech platí, že záleží na nás, zda sklenici na stole vidíme jako poloprázdnou nebo poloplnou. A to ovlivňuje náš pohled na svět. Já nemohu zajistit, že lidé budou mít dobrou náladu, ale zaručuji, že ekonomika se začne zvedat, inflace se dostane na normální čísla a budou růst reálné mzdy, což všechno nás vrátí k předcovidové době. Snad se nestane nic mimořádného, takže předpokládejme, že příští rok bude klidnější a lepší než ty předcházející,“ předpověděl premiér.

Osm europoslanců pro SPOLU

V něm nás také čekají volby do Evropského parlamentu. Andrej Babiš v úterní debatě Deníku uvedl, že jeho ambicí je zisk šesti mandátů a „vyhnat Ursulu von der Leyenovou z Bruselu“.

Jak vidí Petr Fiala šance koalice v eurovolbách?

Jaký je plán ODS a SPOLU? „Zvítězit a získat osm europoslanců, což není malý cíl. Mým zájmem není někoho vyhánět, ale byl bych rád, kdyby v Evropském parlamentu byla po dlouhé době koalice středových a středopravicových stran, nikoli spojenectví Evropské lidové strany s levicovými silami. Ve výsledku by pak parlamentní politika byla racionálnější. My jsme schopni se na úrovni vládních reprezentantů, ministrů či premiérů, domluvit na některých rozumných řešeních, ale zásahy Evropského parlamentu v takzvaných trialozích to někdy dovedou do podoby, která pro nás už tak příznivá není. Příkladem může být to, co se teď děje kolem takzvaného migračního paktu. Je důležité, aby naši poslanci přispěli k racionální většině, i proto chci v eurovolbách uspět,“ konstatoval Fiala.

Nahradí Síkela Jourovou?

Existuje na vládě dohoda, že do Evropské komise nominuje zástupce hnutí STAN? „Taková dohoda padla při vyjednávání vládní koalice, takže to platí. Důležité bude, abychom našli správnou osobnost, která bude v Evropě akceptovatelná a současně mou ambicí je, abychom měli důležitější portfolio, než máme teď. Budu usilovat, aby šlo o oblast z ekonomiky,“ odpověděl premiér.

Bude kandidátem české vlády ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela? „Tak daleko ještě nejsme, debatu o jménech jsme nevedli a ani nevím, zda už ji vedou v rámci hnutí STAN. Jozef Síkela je určitě člověk, který má veškerou výbavu, aby mohl vykonávat funkce rámci EU. Hnutí STAN navrhne a vláda rozhodne a my při výběru musíme zohlednit i to, kdo bude průchodný v rámci schvalovacího procesu,“ podtrhnul Petr Fiala.

