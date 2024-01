Letošní první online premiérská debata Deníku se věnovala především korespondenční volbě, kterou právě projednává sněmovna. Na koho je zvažovaná změna zaměřena? „Týká se jak krajanů, kteří žijí dlouhodobě v zahraničí, tak těch občanů České republiky, kteří jsou na delším pobytu v jiné zemi. Typickým příkladem jsou vědci, univerzitní učitelé a samozřejmě studenti na Erasmu. V navrhovaném pojetí by nezahrnovala lidi na krátkodobé dovolené,“ uvedl Petr Fiala.

Premiér Petr Fiala se v debatě Deníku věnoval korespondenční volbě i zbraňové legislativě. Podívejte se, co řekl | Video: Deník

V anketě Deníku, kde se ptáme čtenářů, zda souhlasí, aby občané Česka mohli volit i korespondenčně, 72 procent dosud odpovědělo záporně. Možná také proto, že otázka je širší a obsahuje variantu vnitrostátní volby poštou. S tou se ale v současnosti nepočítá.

„Ne. Osobně jsem stoupencem toho, abychom korespondenční volbu pro občany žijící v České republice nezaváděli. Pro občany v zahraničí to má ale velmi vážné důvody. Oni totiž nemají možnost vykonávat stejným způsobem jedno ze svých základních občanských práv proto, že je ztíženo technickými okolnostmi. Musejí se osobně dostavit na zastupitelský úřad, který je někdy vzdálen až tisíce kilometrů od jejich bydliště, zatímco u nás občané volí v pěší vzdálenosti. Korespondenční volba pro jasně definovanou skupinu lidí žijících v zahraničí je vyrovnání této nespravedlnosti, což považuji za správné,“ míní premiér Petr Fiala.

Odpodívat na otázku, zda by měla být zavedena korespondenční volba i v ČR, můžete i nadále v anketě. Deník totiž kvůli atraktivitě tématu připravuje další sérii článků ke korespondenční volbě včetně argumentů a textů v projektu Černá a bílá Martina Komárka.

Hlasy pro pětikoalici

Deník také dostal řadu podnětů od čtenářů. Milan Píša se premiéra ptá, zda není hlavním důvodem zavedení korespondenčního hlasování ze zahraničí propad hlasů pro pětikoalici od tuzemských voličů a proč je to pro vládu právě teď prioritou? Podle statistik by skutečně díky tomu posílily hlavně vládní strany, zatímco ANO a SPD by ztratily.

Nemáme občany druhé kategorie, volit je základní právo krajanů, říká Fiala

„My ji máme dlouhodobě v programu i v prohlášení vlády. Vzpomínám si, že dlouholetým propagátorem této myšlenky byl už zesnulý senátor za ODS Tomáš Grulich. Není to nová ani účelová idea. Jsem dost zkušený člověk i politolog na to, abych věděl, že ti, kteří upravují volební zákony ve svůj prospěch, zpravidla z toho nakonec žádný benefit nemají. Podle mne je to správné a hlavně to narovnává současnou nerovnost. A není to marginální. Těch lidí při dnešním otevřeném světě a evropském prostoru je hodně a my všem chceme umožnit, aby mohli uplatnit své základní občanské právo,“ řekl předseda vlády.

Jak Petr Fiala obhajoval korespondenční volbu. Podívejte se na video:

Zdroj: Deník

Moderátorka podotkla, že celkově by takových voličů mohlo být až 600 tisíc, což je poměrně vysoké číslo. Na druhou stranu ve 129 státech světa a téměř v celé Evropě je to zcela běžný způsob hlasování do parlamentu.

Čtenář Píša se dále zajímal, jak lze zaručit, že třeba ve čtyřčlenné rodině nedá hlasy do obálky jedna osoba za všechny? „To nemůže dát. Volič se musí identifikovat a zapsat do voličského seznamu na zastupitelském úřadě. Hlas se vkládá do dvou obálek, doručovací a hlasovací, v níž musí být vždy jen jeden hlas. Jde vlastně o technologicky jinou variantu standardní volby. Nepřistoupili jsme na model, který by vytvářel jakýsi alternativní volební systém. Korespondenční hlasování bude nadále navázáno na volební obvody, které v tomto případě tvoří území daného státu spravované zastupitelským úřadem. Do stávajícího systému tak jen vkládáme jinou technickou možnost, která zjednodušuje výkon volebního práva,“ vysvětlil Petr Fiala.

Korespondenční volbu by mohli Češi v zahraničí poprvé využít ve volbách do Sněmovny v roce 2025:

Vláda podpořila změnu voleb. Češi v cizině by mohli korespodenčně volit za rok

Panu Píšovi je také možné podle moderátorky vzkázat, že i v české kuchyni může dominantní člen rodiny vložit za své děti či partnera hlasovací lístek do obálky. Tomu nezabrání zákon ani plenta. „To, zda se někdo nechá ovlivnit tímto způsobem, samozřejmě nelze ošetřit žádným zákonem. Jím můžeme zajistit jen to, že bude volič jasně identifikován, aby nemohl volit dvakrát nebo nečestně, ale zda se nechá ovlivnit svou rodinou, je věc, kterou nemůže vyřešit politika ani právo,“ potvrdil premiér.

Proč mají volit lidé, kteří tu desítky let nežijí

Anna Turková z Prachatic zase nechápe, proč by měli volit české poslance a prezidenta občané s trvalým pobytem v zahraničí. „Podle mne nemohou ovlivňovat život u nás, protože tady nežijí. Naopak souhlasím s volbou pro ty, kteří jsou v cizině na určitou dobu pracovně,“ píše.

Jak jí premiér odpoví? „S občanstvím se pojí určitá práva. Nemáme občany dvou kategorií. Je na rozhodnutí každého z nich, kde a jak chce žít. To je základní princip svobodné a demokratické společnosti. Pokud má někdo nárok na české občanství, musíme mu umožnit výkon jeho základních práv. Žije-li, či nežije dlouhodobě v cizině, není z tohoto hlediska relevantní. Je to podobné, jako bychom chtěli sebrat volební právo lidem, kteří dlouhodobě nechodí k volbám, což by mohlo znamenat, že se nestarají o veřejné věci v České republice. Ten argument je lichý. My přece nevíme, zda krajan v druhé generaci nesleduje českou politiku mnohem intenzivněji než mnoho obyvatel ČR. Není úkolem politiků ani státních orgánů toto zkoumat. Princip je jednoduchý: Jste-li občan ČR, musíte mít stejná práva jako všichni ostatní občané ČR. Na této zásadě stojí civilizovaná společnost.“

Verdikt Ústavního soudu ohledně penzí

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa oznámil, že verdikt ohledně valorizace penzí padne příští středu. Ministr financí Zbyněk Stanjura ujistil, že pokud by soudci vyhověli navrhovatelům z hnutí ANO a zákon zrušili, oněch dvacet miliard najde v rozpočtové rezervě. Jaké by to ale mělo politické důsledky? Padaly by hlavy, neboť vláda by nepochybně čelila drtivé kritice opozice? „Dobrý hospodář musí počítat se všemi variantami, a to pan ministr financí dělá. My jsme přesvědčeni, že argumenty, které jsme předložili Ústavnímu soudu a nabídli veřejnosti při schvalování této úpravy, jsou dostatečně silné. Nechci předjímat jeho rozhodnutí, ale stojím za tím, že jsme jednali odpovědně z hlediska budoucnosti České republiky i s ohledem na očekávání seniorů,“ konstatoval předseda vlády.

Andrej Babiš při debatě o korespondenční volbě označil Rakušany za magory:

Babiš ve Sněmovně označil Rakušany za magory. Politici se za něj omlouvají

Změny ve zbraňové legislativě

Poslanci a senátoři budou také posuzovat dvě novely zbraňové legislativy. Do té teprve chystané by se měly promítnout i záležitosti související s tragickou střelbou na pražské filozofické fakultě. Moderátorku zajímalo, zda by byl Petr Fiala pro zákaz držení dlouhých poloautomatických pušek pro vlastní sebeobranu, jak o tom hovořil jihočeský hejtman Martin Kuba.

„Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým aspektům připravované novely. Všichni jsme zasaženi až ochromeni událostí, k nimž došlo loni 21. prosince. A chceme udělat něco, aby se to nemohlo opakovat. K tomu se musí vést kvalifikovaná odborná debata o zbraňové legislativě, abychom v systému zacelili případné mezery. To, co je navrženo v předloze, která je nyní ve třetím čtení, je správná cesta. Ať už jde o zpřísnění podmínek spolehlivosti, zkracování intervalu prověřování zdravotní způsobilosti či rozšíření možností policie zabavit zbraň, pokud existuje významné bezpečnostní riziko. Musíme se bavit o tom, aby zablikalo výstražné červené světélko, když si někdo v krátké době kupuje více zbraní, přemýšlet o lepším propojení zdravotnických zpráv tak, aby praktický lékař měl informace o psychiatrické diagnóze žadatele. Ta diskuse se musí vést bez emocí, na základě doporučení odborníků i zkušeností ze zahraničí,“ řekl Fiala.

Petr Pavel se v debatě Deníku vyjádřil ke zbraňové legislativě:

Zdroj: Deník

Dodal, že podle expertů máme jednu z nejlepších zbraňových legislativ v Evropě a to bychom neměli „úplně hodit za hlavu“, protože tady nebyly se stovkami tisíc držitelů zbraní větší problémy. „Teď se stala tragédie a my musíme přesně vědět, zda bylo možné v nějaké fázi mít silnější varování, že se děje něco, co probíhat nemá. Na závěry je ovšem brzy, vyčkejme výsledků vyšetřování a z nich odvozujme systémová opatření,“ konstatoval premiér.

Chystá premiér po Rakušanově vzoru video?

Na závěr rozhovoru se redaktorka zeptala, zda předseda ODS náhodou nechystá nějaké video, kde by v šatně vyprávěl spolustraníkům, jak to ve vládě dělají špatně? Tedy podobný marketingový tah, který zvolil šéf hnutí STAN a vicepremiér Vít Rakušan.

„Nemyslím si, že to děláme špatně. S videy mám nejrůznější zkušenosti, některá se povedla, jiná ne. Z tohoto hlediska jsem tedy opatrný. Jsem přesvědčený, že voliči od nás očekávají řešení jejich problémů a že se středopravicové spektrum dokáže domluvit, nebude se mezi sebou přít, maximálně věcně. A že budeme společně dělat dobré věci pro republiku a její občany. To je cíl, který sleduji, a politika, již se snažím ve vládě realizovat,“ uzavřel první debatu roku 2024 Petr Fiala.