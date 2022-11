Sociologové se před třemi roky v rozsáhlém průzkumu tázali, jak lidé vnímají revoluci. Kladně ji tehdy hodnotily dvě třetiny Čechů a 56 procent obyvatel Slovenska. Na dotaz, zda změna režimu v roce 1989 stála za to, odpovídali Češi pozitivněji než obyvatelé Slovenska (73 procent k 59 procentům).

Deník tehdy zveřejnil velkou anketu, v níž se čtenářů ptal na nejrůznější aspekty jejich životů v souvislosti s kulatým výročím listopadu 1989. Za největší přínos sametové revoluce považovali možnost cokoli říkat, kamkoli cestovat a vychovávat děti ve svobodné společnosti. Nejlepšími počiny po roce 1989 byly podle nich vstup do Evropské unie, restituce ukradeného majetku a péče o životní prostředí i památky. Naopak jako největší chybu polistopadové éry hodnotili fakt, že nebyly potrestány staré kádry a dostaly se k moci a penězům. Přitom čtyři z pěti oslovených čtenářů byli nespokojeni se stavem politické scény.

Zajímavé byly i odpovědi politiků na dotaz Deníku, co dělali 17. listopadu 1989. Miloš Zeman byl podle svých slov na demonstraci na Národní třídě. Václav Klaus přijel večer vlakem z Vídně, kde natáčel pro rakouskou televizi. Andrej Babiš pobýval jako zaměstnanec Petrimexu v Maroku. Vladimír Špidla byl doma a den poté odjel na sjezd Svazu ochránců přírody. Jiří Paroubek v jednom pražském hotelu radil s přípravou rozpočtu na rok 1990. Petr Pithart byl v knihovně Husitské bohoslovecké fakulty a studentům doporučil, ať to konečně vezmou do rukou oni sami.

