V pravidelné debatě (minulý týden se nekonala kvůli hlasové indispozici Petra Fialy) se premiér ohlédne za deseti lety Miloše Zemana na Pražském hradě. Jaká je podle šéfa exekutivy politická závěť prezidenta, který patřil k mužům 17. listopadu 1989, vybudoval moderní ČSSD, kterou ale také po letech „pohřbil“?

ŽIVÁ DEBATA: Ví premiér, co vás trápí? | Video: Deník

Petr Fiala už dal najevo, že k Zemanovým největším prohřeškům počítá jeho napínání ústavy. Zeptáme se tedy, zda podle něj bývalá hlava státu v tomto směru někdy i strunu přetrhla. Budeme se ptát také na to, jak hodnotí chování nejbližších Zemanových spolupracovníků.

Těsně před jejich odchodem z Hradu totiž vyšlo najevo, že exkancléř Vratislav Mynář sám či se svými hosty odstřelil v Lánské oboře až s dodatečným povolením zvěř v hodnotě tří milionů korun. Prezident Zeman o tom podle svých slov nevěděl.

Pět největších lží Miloše Zemana. Končí politik, jenž svou kariéru opřel o lhaní

Na poslední chvíli Mynář též podepsal smlouvu na provoz velikonočních trhů v areálu Hradu se spřátelenou firmou. Příští dny též ukážou, zda se Zeman domluvil s Alešem Michlem, jehož jmenoval guvernérem České národní banky, že zaměstná hradního protokoláře Vladimíra Kruliše. Michl čerstvě obdržel prověrku na nejvyšší stupeň Přísně tajné, tudíž je ve své pozici neohrožený a mohl by bývalé hlavě státu jeho přání splnit. Nedalo by se to ovem vykládat jako klasický výměnný obchod?

Každý špičkový politik má kolem sebe lidi, s nimiž se radí. Kdy se ale z rádců stávají loutkovodiči? Dá se takovému pozvolnému přechodů od pomocníků k majitelům klíčů zabránit? Petr Pavel například ujistil, že bude mít plnou kontrolu nejen nad vlastním mobilním telefonem, ale také nad svým diářem. Chce, aby každé rozhodnutí neslo jeho rukopis. Chová se podobně i Petr Fiala?

Zeptáme se v pravidelné čtvrteční on-line debatě na Deník.cz.