Má to podle něho několik důvodů. „Aby nevznikaly pochybnosti, aby nevznikal u lidí pocit, že se někomu nadržuje, že právní stát nemá stejná pravidla pro všechny, že když má někdo přístup k prezidentovi, tak se může dočkat milosti, zatímco obyčejný občan ne,“ doplnil Fiala.

Proto si myslí, že s prezidentskými milostmi je důležité nakládat opatrně. „Kdyby se Miloš Zeman důsledně držel toho, co na začátku řekl, že s milostmi bude šetřit a bude je udělovat jen v humanistických a zdravotních případech, tak by to všichni chápali,“ řekl premiér.

Nicméně se nechtěl příliš vyjadřovat k milosti Nečasové, které Zeman odpustil část podmínky. A to ze dvou důvodů: „Snažím se o dialog s prezidentem republiky i za cenu nějakých nákladů, které to má, protože si myslím, že to je správné pro Českou republiku. Další důvod je, že neznám prezidentovy motivace, protože se mnou o tom nikdy nemluvil. Nevím, jestli tam nejsou nějaké zdravotní nebo jiné důvody, které k tomu pana prezidenta vedly.“

Důvody ovšem Zeman neuvedl. Řekl pouze, že případ se táhne dlouho a Nečasová se chová vzorně.

Výlučná pravomoc prezidenta

Fiala si každopádně myslí, že se jedná o druhou milost, která vyvolává u veřejnosti řadu otázek a v řadě případů i nesouhlas. „Je to ale výlučná pravomoc prezidenta. Není to věc, která by vyžadovala můj souhlas, moji kontrasignaci a prezident o této věci nemusí informovat vládu a musí si ji obhájit Miloš Zeman sám,“ řekl premiér.

Jasně se nevyjádřil ani k pozadí případu neudělení abolice blízkým spolupracovníkům prezidenta. Abolicí měl chtít Zeman znemožnit zahájení trestního stíhání v kauzách skartace vrbětické zprávy a úniku informací Bezpečnostní informační služby na Hrad.

„Žádost o abolici, pokud by taková nastala, může přijít třeba v důvěrném režimu, který neumožňuje veřejný komentář, a z různých důvodů tu věc skutečně nebudu komentovat. Důležité je, že kdyby byla nějaká abolice udělena, tak je to veřejně známo. Žádná abolice udělena nebyla, a tudíž žádná abolice nebyla kontrasignována předsedou vlády nebo jím pověřeným členem vlády,“ dodal premiér.