Co nastane, když politici poruší slib? Na to se Petra Fialy zeptáme už dnes

Všechny vládní strany ještě z opozičních lavic před volbami slibovaly, že nezvýší daně. Teď to ve svém ozdravném balíku pětikoalice chce udělat, aniž by to přiznala.

ŽIVÁ DEBATA: Ví premiér, co vás trápí? | Video: Deník