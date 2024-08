Ví premiér, co vás trápí? Sledujte na deník.cz živé debaty s Petrem Fialou. | Video: Deník

Ve vládní koalici to začíná vřít. Ve středu ministři probírali neutěšený stav elektronického stavebního řízení. Ministr pro místní rozvoj a vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) čelí kritice zdola i shora, o opozici nemluvě. „Průběh digitalizace stavebního řízení vzbuzuje vážné obavy. TOP 09 vyvolá jednání koalice, kde očekáváme od ministra Bartoše konkrétní řešení a jasný harmonogram,“ uvedla předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová.

Ještě dál šli členové senátního výboru pro územní rozvoj. Někteří hovoří o výměně šéfa resortu a jeho nahrazení krizovým manažerem a přerušení účinnosti stavebního zákona.

Ministr vnitra Vít Rakušan a lídr STAN svede zase boj o peníze na vyšší platy policistů a hasičů. Vyšší mzdy státních zaměstnanců prosazuje i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, předseda KDU-ČSL. Zhruba třicet miliard navíc požaduje ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Těmto nárokům strážce státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) zatím odolává a není ochoten poskytnout dalších devět miliard nad plán ani své stranické kolegyni, ministryni obrany Janě Černochové. Ta chce pro armádu 169 miliard, tedy o osmnáct víc než letos.

Naopak žádná finanční motivace není s to přilákat praktické a dětské lékaře do odlehlých regionů. Ministrovi zdravotnictví dělá vrásky žaloba ašských zastupitelů kvůli naprostému nedostatku pediatrů, bez nichž už je téměř 700 zdejších dětí. Dojíždět prý mají do Chebu, kde je ale nemá kdo ošetřit.

Před krajskými volbami je v koalici živo i z mnoha dalších důvodů. Do korupční aféry na severozápadě Čech je zapleten regionální politik ODS Petr Bursík, stejná strana přišla o prvního náměstka moravskoslezského hejtmana Jakuba Unucku, který podal rezignaci, neboť přijal dotaci z veřejných prostředků pro sebe a svou manželku.

Premiér též musí řešit otazníky kolem výsledků českých olympioniků a hlavně peněz do sportování dětí. Z průzkumu České unie sportu vyplynulo, že 72 procent předsedů tělovýchovných jednot a klubů za sebe nemá náhradu, dvě třetiny respondentů sdělily, že fyzická kondice dětí se viditelně zhoršuje, více než polovina postrádá prostředky na svou činnost a 83 procentům chybějí peníze na trenéry.

