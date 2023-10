Premiér Petr Fiala se z návštěvy Izraele přesunul do Bruselu, kde s unijními lídry druhý den jedná o situaci na Blízkém východě. S jakými závěry? „Evropská rada konstatovala, že Izrael má právo na obranu a jednoznačně odsuzuje brutální útoky ze strany Hamásu. Při všech krocích přitom má být myšleno na civilní obyvatelstvo a humanitární aspekt celé věci,“ řekl Fiala Deníku. Dodal, že právě v této záležitosti byla debata vedena asi nejdůkladněji. On a další premiéři zdůrazňovali, že musí být jasně řečeno, kdo je viník, a kdo oběť.

„To, co předvedl Hamás, je nejenom odsouzeníhodné, ale tak šílené, že se to nedá žádným způsobem relativizovat nebo zlehčovat v rámci politických debat a historických souvislostí. Pokud někdo tímto způsobem zabíjí děti a ještě to filmuje, nemá to v civilizované společnosti místo a my se proti tomu musíme tvrdě postavit,“ pravil český premiér Petr Fiala.

Popsal, že někteří lídři se snažili akcentovat humanitární aspekt a situaci civilního obyvatelstva v Gaze. „Myslím, že se nakonec podařilo najít formulace, které přiznávají Izraeli právo reagovat na agresi všemi prostředky, které považuje za přiměřené,“ doplnil.

Fico nechce podporovat Ukrajinu. Fiala: Nesmíme přestat, stálo by nás to mnoho

Bude tedy Palestincům v Gaze stopnuta veškerá pomoc, aby se nakonec evropské prostředky nedostaly do rukou teroristů?

„Pokud jde o pomoc Palestincům, bude prověřena. V tuto chvíli přitom neběží podpora palestinské samosprávy. Pokračuje však humanitární pomoc poskytovaná mezinárodními organizacemi. I tam je však dohoda, že se bude lépe kontrolovat, aby neskončila u Hamásu. Moje pozice byla taková, že v tomto ohledu musíme být co nejdůslednější. Nemůžeme posílat peníze na nemocnice a základní přežití obyvatel Gazy, které se skrytým způsobem používají na stavbu tunelů, jimiž teroristé pronikají na izraelské území,“ řekl.

Vysvětlil také, že v diskusi mezi lídry bylo čitelné, jaké vztahy v minulosti byly pro tu kterou zemi důležitější, zda s Izraelem, nebo s arabskými státy. „Rozdíl byl i mezi těmi, kteří měli po útoku možnost navštívit Izrael, a těmi, kteří tam ještě nebyli. Vidět na vlastní oči, co útok způsobil, je nepřenosná zkušenost. Šlo o největší povraždění lidí v jednom dni od holocaustu. Mluvil jsem třeba s maminkou, které unesly dvě děti a ona vůbec netuší, kde jsou. Hamás nepouští k rukojmí Červený kříž ani jiné mezinárodní organizace. To je děsivá situace,“ uvedl premiér.

Kdo, jak a proč v Izraeli selhal

Moderátorka připomněla, že představitelé Hamásu při návštěvě Moskvy sdělili, že padesát z 222 zajatců už nežije, údajně v důsledku izraelských odvetných úderů. To by mohlo urychlit očekávanou velkou pozemní operaci. Blízký východ je od roku 1948 výbušnou zónou a místo uklidnění v podobě smlouvy se Saudskou Arábií se tam znovu válčí. Většina odborníků se přitom shoduje, že teroristé zastihli izraelské politiky a bezpečnostní složky v nedbalkách. I proto, že Netanjahu patnáct let nechával Gazu na pospas Hamásu a podle některých hlasů se soustředil hlavně na západní břeh a komplikaci vztahů s Fatahem, protože ve skutečnosti nechtěl pokrok v mírovém procesu.

Co nastane, až Izraelci zlikvidují hamásovce? „Měl jsem možnost mluvit s prezidentem Herzogem, premiérem Netanjahuem i zástupci izraelské zpravodajské komunity. To, kdo, jak a proč selhal, se ukáže časem teprve na základě analýz. K názorům, že to, co se tam odehrálo, je důsledek politiky konkrétního premiéra, jsem hodně opatrný. Fakt, že nevznikl palestinský stát, jak bylo původně zamýšleno, není zdaleka jen dopad izraelské politiky. Daleko víc příčin je třeba hledat ve vztahu Palestinců k ostatním arabským zemím. A palestinský terorismus není spojen pouze s Hamásem a netrvá jen deset let, stačí si vzpomenout na 80. léta, kdy muselo mezinárodní společenství zasahovat například v Libyi, aby mu zabránilo,“ řekl Fiala.

Ke vzniku Palestiny je skeptický

„Má to mnoho historických souvislostí, a proto jsem poněkud skeptický k tomu, že teď se rychle domluvíme na mírové konferenci a vedle Izraele vznikne palestinský stát, čímž bude situace vyřešena. Tak jednoduché to není. Otázku, co bude dál, si klademe všichni, včetně Izraele a arabských států, které touží po míru a chtějí na Blízkém východě stabilitu. Musí si ji klást celý svět a především Evropa, protože nás se ty události bytostně týkají. Zdaleka nejde jen o Izraelce a Palestince. Hlavou toho všeho je Írán, který silně podporuje teroristické aktivity proti Izraeli. Střet je i uvnitř islámského světa, mezi Íránem a Saúdy. To všechno dohromady ukazuje, jaká je tam výbušná směs různých zájmů a problémů. Ilustroval bych to na příkladu jedné z nejchudších zemí na světě, Jemenu. Ten je teď vtahován do konfliktu, což znamená, že to někdo podporuje. V našem zájmu musí být, aby se situace co nejrychleji zklidnila, ale můžeme se lišit v pohledu na klíč, který k tomu povede. Já vidím jedinou možnost: Izrael musí udělat všechno pro ochranu svého území a pro to, aby nebyl z Gazy ohrožován. S odstupem je třeba pokračovat v mírovém procesu, který Izrael vede. To, že se připravovala smlouva se Saudskou Arábií, představovalo skokovou změnu v jeho kvalitě,“ konstatoval předseda vlády.

Slovensko zastaví pomoc Ukrajině, rozhodl první den Fico. Kreml hned reagoval

Pozvánka do Prahy pro Fica

Petr Fiala se v Bruselu také setkal se staronovým slovenským premiérem Robertem Ficem. Pozval ho do Prahy?

„Domlouvali jsme se na jeho návštěvě v Praze. Pan premiér Fico o to velmi stojí, chce dodržovat tradici první návštěvy. Považoval jsem za naprosto přirozené, že se tady potkáme a pokusíme se o něco, co vnímám jako povinnost každého českého a slovenského premiéra, a to nastavit způsob komunikace, který nám umožní podporovat naše vzájemné vztahy. Nejsou to jenom vztahy politické a diplomatické, ale mezi lidmi, institucemi, na všech úrovních. Výměna je obrovská a každodenní. Musíme udělat všechno pro to, aby vztahy i na politické úrovni byly korektní a co nejlepší navzdory tomu, že na řadu témat máme rozdílné názory,“ sdělil.

Bude Slovensko podporovat Ukrajinu v boji proti agresorovi?

Fico v Bruselu zopakoval, že na Ukrajinu Slovensko už neodešle ani jeden náboj a nepodpoří další sankce proti Rusku. Možná bude zdůrazňovat, že posílat miliardy eur zemi, kde se třetina letošní humanitární pomoci rozkradla, není vůči daňovým poplatníkům fér.

Co o tom míní Petr Fiala? „Už dva roky se účastním jednání Evropské rady a slýchám různé výroky, například Viktora Orbána, ale nakonec jsme se vždy na podpoře Ukrajiny domluvili jednomyslně. Uvidíme, jaký bude postoj slovenského premiéra při konkrétních rozhodováních. Na tu věc se musíme dívat v širších souvislostech a většinová podpora pro pomoc Ukrajině, případně její zvýšení, tu stále existuje. Proto, že nesmíme připustit, aby ruská agresivní politika zvítězila. Kdybychom přestali Ukrajinu podporovat, co by bylo dál? V důsledku by to nás všechny stálo mnohem víc. Úspěch ruské imperiální politiky by byl mnohem dražší. Zaplatili bychom nejen obrovskými penězi, ale také ztrátou bezpečnosti. Bylo by krátkozraké říct, že s podporou Ukrajiny přestaneme, ať si tam dělají, co chtějí, nějak to dopadne. Nějak to nedopadne. Pouze tak, že Evropa bude ohroženější a bude nás to stát víc. To je názor, který zastává naprostá většina zodpovědných unijních lídrů,“ uvedl premiér.

Musk je naivní a nezná dějiny

Otázka zní, zda to bude stačit. V Praze se tento týden sešla Krymská platforma se závěrem, že Krym se musí vrátit Ukrajině. Majitel sítě X a vlivný miliardář Elon Musk to ovšem vidí jinak: „Musíme zajistit mír na Ukrajině a obnovit normální vztahy s Ruskem.“

Podle něj politika USA nutí Rusko spojit se s Íránem a Čínou: „Toto spojenectví by mohlo porazit Západ v globálním konfliktu.“

Ambasádu do Jeruzaléma přesuneme v řádu týdnů či měsíců, řekl Deníku Fiala

Nezvítězí v Americe právě tento z jejího pohledu pragmatický přístup?

„To není pragmatický a logický přístup. Všechny pokusy domlouvat se s Vladimirem Putinem, zavírat oči nad jeho anexí Krymu, vedly jenom k jeho posílení a zostření konfliktů v Evropě. Žádné pozitivní výsledky takové politiky nevidíme. Jsem přesvědčen, že pokud se chceme chovat pragmaticky a realisticky, musíme být odhodlaní k tomu, abychom odstrašili všechny, kteří mají agresivní úmysly a sklony. To je racionální politika. Kdykoliv se jí Západ řídil, byl v bezpečí a dokázal chránit své občany a jejich prosperitu. Nepodporuji tento typ úvah a nemyslím, že jde o pragmatickou politiku, byť se za takovou vydává. Já to považuji za naivní politiku a neznalost dějin. Podívejme se, jak dopadly pokusy domluvit se s Hitlerem nebo se Stalinem. K čemu to všechno vedlo? Agresivní režimy je třeba zastavovat a domlouvat se s nimi můžete jen za určitých podmínek, které v tuto chvíli nenastaly,“ uzavřel 39. debatu Deníku Petr Fiala.