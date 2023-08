V úvodu 35. dílu seriálu se premiér Petr Fiala vyjádřil k definitivní podobě konsolidačního balíčku. Tři základní změny se týkají DPH na denní tisk, která bude dvanáctiprocentní stejně jako u časopisů, zdvojnásobená daň z nemovitosti zůstane obcím a městům a zaměstnanecké benefity budou zatíženy nižší daní. O těchto krocích mluvila většina ekonomů či oponentů od počátku. Proč je vláda do původního návrhu vůbec dávala?

„Debata probíhala především poté, co jsme balíček představili. A já jsem i ve vašem pořadu říkal, že jsme připraveni vyslechnout rozumné argumenty a opravit věci, kde jsme třeba udělali chybu, nebo kde nás odborní oponenti přesvědčí, že dopady by byly jiné, než jsme si představovali. Nejdůležitější je, že nedošlo k žádné podstatné změně a celkové částky zůstanou zachovány,“ vysvětlil.

Podle premiéra tak může dojít k ozdravení veřejných financí podle původního plánu. Doplnil, že daň z nemovitosti, která se zdvojnásobí a zůstane nadále příjmem měst a obcí, bude kompenzována částkou, kterou státní rozpočet získá z jiných daní. „Jde o jakési technické opatření, které více vyhovovalo reprezentantům samospráv,“ konstatoval.

Kritika samospráv i zaměstnavatelů

Jenomže právě Svaz měst a obcí se proti této konstrukci ostře ohradil. Jeho šéf František Lukl označil kompenzaci, kdy má státní rozpočet dostat od měst a obcí deset miliard korun z daně z příjmu právnických a fyzických osob včetně DPH, označil za „nepřijatelnou“. Každý kompromis tak nese riziko, že nebude spokojen nikdo. Třeba představitelé zaměstnavatelských svazů tvrdí, že v některých momentech jde vláda proti podnikatelům. Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj hovořil třeba o tom, že plyn pro metalurgické provozy bude zatížen vysokou daní. A exministr financí Miroslav Kalousek dokonce řekl, že vládní hospodářská politika je nekompetentní.

„Jakákoliv snaha o ozdravení veřejných financí vyvolává nějakou míru nespokojenosti a kritiky. Právě proto o ně populistické vlády nikdy neusilují a utrácejí na úkor veřejnosti. Počítáme s tím, že to či ono opatření se nemusí někomu líbit, ale ve svém celku jsou podle mě vyvážená,“ řekl Fiala.

Zdůraznil, že kabinet opakovaně jednal s reprezentanty samospráv: „K nějaké dohodě došlo a o to víc mě překvapuje, že teď předseda Svazu měst a obcí má výhrady v bodě, v němž jsme jim naslouchali. Původní konstrukce byla jiná, kdy měla zvýšená daň z nemovitosti jít přímo státnímu rozpočtu.“ V případě zaměstnavatelských svazů připustil, že kritika jednotlivostí může existovat, avšak sumárně jejich představitelé vyjádřili balíčku podporu. Na adresu tisku prohlásil, že se vláda přiklonila k názoru, že není logické, aby časopisy a noviny byly v různých sazbách.

Vysoké zisky měly vést ke snížení cen potravin

Petr Fiala čelil kritice, ba dokonce posměchu, když se na agrosalonu Země živitelka vyjádřil v tom smyslu, že zemědělci a potravináři, kteří měli mimořádné zisky, se o ně měli podělit se spotřebiteli a snížit ceny potravin. Miroslav Kalousek k tomu uvedl, že to je krystalický projev nepochopení tržní ekonomiky. A rýpnul si ještě víc: „Máme právo na vládu, která dokáže alespoň inteligentně předstírat, že se snaží a že ví, co dělá.“ Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček míní, že Fiala promluvil jako „kovaný komunista“. Má kvůli tomu předseda vlády těžké spaní?

„Mám naprosto lehké spaní a kolegové, kteří vyjádřili podobnou kritiku, by měli spíš přemýšlet o sobě, o svých výsledcích v politice. Vždycky můžete vzít nějakého bývalého politika a citovat jeho názory,“ odmítl Kalouskovu negaci. I když jde o politika, který byl během své funkce nositelem titulu nejlepší ministr financí v EU?

„V době, kdy byl ministrem financí, jsem zaznamenával nejenom chválu, ale také hodně kritiky. S Miroslavem Kalouskem jsem ve vládě seděl a myslím si, že je kompetentní, avšak jistě si na tu dobu vzpomínáte a určitě to nebylo tak, že během jeho působení většina občanů či odborníků vládě tleskala. Nehrajme si na to, že je ta situace nyní jiná. Každý, kdo se snaží o odpovědnou politiku s úsporami, je vystaven kritice,“ reagoval premiér.

„Pokud jde o Karla Havlíčka, tak to je zbytečné komentovat. On rychleji mluví, než myslí, tady se ale zřejmě přeřekl. Já jsem nemluvil jako kovaný komunista, ale možná jsem hovořil o kovaných komunistech, když jsem kritizoval velké zisky některých obrovských agropodniků a agrobaronů. Mí oponenti by se měli postavit před lidi a prohlásit, že podle nich je v pořádku, že stát posílá obrovské miliardové dotace zemědělcům a potravinářům, kteří i díky tomu mají rekordní zisky, a přesto máme drahé potraviny. Ať jim řeknou, že je to správné, ekonomické a že takto funguje trh. Já si to nemyslím. A nemyslí si to nikdo, kdo má elementární ekonomickou kompetenci, což já, na rozdíl od těchto lidí, kteří tvrdí takovéto nesmysly, nepochybně mám,“ zdůraznil Petr Fiala.

Babišův Agrofert mohl ceny stlačit dolů

Úsměšky ovšem směřovaly hlavně na jeho slova o tom, že ceny může srazit bývalý majitel koncernu Agrofert Andrej Babiš jedním rozhodnutím. To je víc než sporné, zato krácení národních dotací je skutečně plně ve vládní kompetenci. Jak se toho zhostí, bude jasné při pohledu na výdajovou stranu rozpočtu na příští rok.

„Dotace seškrtat dokážeme a znovu říkám, že Agrofert měl meziroční rekordní zisky přes 120 procent, a pokud Andrej Babiš jako jeho majitel neustále kritizuje, že tu jsou vysoké ceny potravin, on by je skutečně mohl snížit a při takto vysokých ziscích by to bylo i logické. Tím neříkám, že ovlivňuje celý trh, ale jako jeden z klíčových hráčů vliv má. To ale nebylo jádro mého sdělení. Na Zemi živitelce jsem měl velmi dobrou debatu s Potravinářskou komorou, s lidmi, kteří se podílejí na zemědělské politice. Mým cílem nebylo hledat viníka, ale společně se dobrat řešení, jak lidem snížit ceny potravin. Opravdu jsem přesvědčen, že když společnost zemědělce bohatě dotuje a firmy mají rekordní zisky, z čehož máme všichni radost, tak se to musí projevit na snížení ceny potravin. Kdyby tam aspekt veřejné podpory nebyl, byla by to jiná debata,“ sdělil.

Ve vládě nemůže sedět ministr, který lže. Blažek to neudělal

Celou debatu šlo zarámovat pojmem důvěryhodnost vlády. Momentálně jí nevěří 75 procent obyvatel, a to do průzkumu CVVM nebyla zahrnuta aféra ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Nejde o to, že se sešel s lobbistou Martinem Nejedlým, ale tanečky kolem jejího zdůvodnění. Pětihodinový úkryt před bouřkou, náhodný výběr restaurace, kde zrovna cosi Nejedlý slavil. Ví premiér, že je asi jediný člověk v Česku, který Blažkově historce věří?

„Nevím, jestli jsem jediný, ale na mně byla odpovědnost, zda má pan ministr Blažek odejít z vlády, nebo ne. Kdyby neříkal pravdu a on šel cíleně na oslavu narozenin pana Nejedlého, tak by Pavel Blažek z vlády odešel. Vysvětlení, které podal, je možná složitě uvěřitelné, ale přesto je pravdivé. Po důkladném zvažování jsem ho i s omluvou přijal. Veřejnost ví, že jsem mu dal žlutou kartu a že nepovažuji jeho setkání s panem Nejedlým za vhodné. Ale i s přihlédnutím k tomu, jakou práci odvádí na ministerstvu spravedlnosti a jak je velmi pozitivně hodnocen odbornou obcí, jsem se rozhodl dát mu šanci,“ odpověděl Fiala.

Je pravda, že Pavel Blažek předkládá kvalitní a potřebné zákonné návrhy, posouvá justici dál, avšak lidé to nevnímají možná tak zásadně jako jeho chování. V anketě se 98 procent z nich vyjádřilo proti setrvání ministra ve vládě, pokud je přistižen při lži nebo nevěrohodně zdůvodňuje své kroky. I kdyby mluvil o náhodném setkání pravdu, musel s Nejedlým setrvat v družné zábavě pět hodin? Objevují se pochybnosti, že se tak chová i v jiných kauzách, které třeba prošetřuje policie. Může být takový politik ministrem spravedlnosti?

„Rozlišme dvě věci. Jednoznačně byla chyba, že v restauraci s panem Nejedlým zůstal několik hodin. Měl se s ním pozdravit a odejít. To je pravda. Měl vyhodnotit škodu, kterou tím způsobí. To považuji za velkou politickou chybu, a proto jsem pana ministra Blažka kritizoval a dal mu žlutou kartu. Jiná věc je otázka, kterou jste položili čtenářům, a ta zní, zda má ministr odstoupit nebo být odvolán, když je přistižen při zjevné lži. Výsledek je, že 98 procent čtenářů řeklo ano. A já si myslím totéž. Jsem přesvědčen o tom, že ministr musí odstoupit, když je přistižen při zjevné lži a nedebatoval bych o tom ani minutu. Padni komu padni. Ale nic takového se nestalo,“ uzavřel debatu premiér Petr Fiala.