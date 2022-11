Premiér připomněl, že po ruském útoku na Ukrajinu Česko spolu s Polskem z napadené země dosud přijalo obrovské množství uprchlíků. „V České republice je to nejvíc uprchlíků na hlavu, pokud jde o země Evropské unie,“ zdůraznil Fiala.

Není totiž podle něj vyloučeno, že by mohla nastat ještě horší situace, co se přílivu uprchlíků týče. „Pak bychom to už s prostředky, které jsme zatím měli k dispozici, prostě nezvládli,“ konstatoval premiér s tím, že kapacity v Česku i Polsku jsou nyní nepochybně vyčerpány. „Mně je jasné, že to nejde udělat během týdnů, ale měli bychom na to myslet do budoucna a další země by se tomu neměly bránit,“ míní Fiala.

Zdroj: Deník

Česko je na druhou stranu podle něj ochotno více pomáhat svým partnerům třeba s ochranou hranic. Kupříkladu v Maďarsku, které čelí jak uprchlické vlně z Ukrajiny, tak také nelegální migraci. „Ta přichází z jihu a týká se především Syřanů,“ podotkl Fiala. „Tady jsme připraveni k úzké spolupráci a projevení solidarity nejenom ve slovech, ale i v činech,“ slíbil.

Čeští policisté již nyní pomáhají s ochranou maďarsko-srbské hranice. „Jsme připraveni tento počet navýšit a jsme připraveni se zapojit i do té debaty, se kterou přišlo Maďarsko a Rakousko, jak případně chránit i jižnější hranice,“ tvrdí Fiala. Problémy s migrací by se totiž neměly řešit jen na vnější hranici schengenského prostoru. „Všichni vědí, že jsme kvůli tomu museli obnovit dočasné kontroly na česko-slovenské hranici,“ dodal.