Fico nechce podporovat Ukrajinu. Fiala: Nesmíme přestat, stálo by nás to mnoho

Premiér Petr Fiala v debatě Deníku potvrdil, že výjimečné vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem, které znovu vede Robert Fico, mají pokračovat i nadále. „Domlouvali jsme se na návštěvě v Praze, slovenský premiér o to velmi stojí a chce dodržet tradici první návštěvy,“ okomentoval. Nastavit dobrou komunikaci se Slovenskem chce i poté, co se postoje obou premiérů například k válce na Ukrajině nebo vztahu k Rusku radikálně rozcházejí. Fiala to považuje za povinnost předsedů vlád obou zemí.

Premiér Petr Fiala o názorech svého slovenského protějšku Roberta Fica. | Video: Deník