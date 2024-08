Ve vládní rozpočtové rezervě nejsou už pro letošek peníze na navýšení sumy na platy ve veřejném sektoru. Prostředky na zářijové zvednutí tarifů hledají ale ještě ministerstva ve svých rozpočtech. Výdělky pracovníků veřejné sféry a státu porostou od ledna. V pořadu Partie televize Prima CNN to řekl premiér Petr Fiala. Uvedl, že státní rozpočet pro příští rok by měl hospodařit se schodkem 231 miliard korun a školství by mělo dostat proti letošku nejméně o deset miliard korun víc.

Ministerstvo práce navrhlo zvednout od příštího měsíce základ výdělku o sedm procent, nebo o deset procent části pracovníků veřejného sektoru a zaměstnancům státu. Potřeba by na to bylo do konce roku asi 4,6 miliardy korun, nebo 6,6 miliardy navíc. Odboráři žádají přidání o deset procent pro všechny ve veřejné sféře. Podle předáků na to ministerstva peníze ve svých pokladnách mohou najít. Zástupci vlády a odbory o tom budou jednat v úterý, kdy by měli uzavřít výslednou dohodu. O případném zářijovém růstu tarifů by vláda pak měla rozhodovat ve středu.

„My opravdu peníze v tuto chvíli nemáme… Prostředky nejsou na navýšení objemu platů, ale hledáme prostředky v jednotlivých resortech na navýšení tarifů,“ uvedl premiér. Podotkl, že rozpočtová rezerva slouží k pokrytí výdajů v mimořádných situacích a stát ji využil třeba při řešení potíží v hutní společnosti Liberty Ostrava. Úřady práce vyplácejí náhradu výdělků tamním zaměstnancům, podle dřívějších informací by to mělo stát kolem 1,3 miliardy korun.

Podle premiéra se zvýšením sumy na platy počítá rozpočet na příští rok. Výdělky by se měly zvednout od ledna. „Je shoda, že to uděláme,“ řekl předseda vlády. O kolik se platy upraví, se pak stanoví podle vývoje ekonomických ukazatelů. Petr Fiala řekl, že rozpočet by měl příští rok hospodařit s deficitem 231 miliard korun. Pro letošek je to 252 miliard korun. Posílit by se měly v roce 2025 i finance na školství. „Příští rok tam bude minimálně nárůst o deset miliard korun,“ uvedl Fiala.

Odchod Bartoše není řešením

Odchod ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) z vlády kvůli digitalizaci stavebního řízení není řešením problémů, řekl v Partii premiér Fiala. Potíže spojené se zavedením nového systému od 1. července je podle něj potřeba postupně řešit. Fungování vlády situace okolo stavebního řízení neohrozí, dodal. Do konce prázdnin by podle Fialy mělo být jasno, jak bude ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) postupovat dál.

„Pro mě je konec prázdnin skutečně ten čas, kdy musí být jasné, jestli je potřeba udělat nějaký plán B, a nebo jestli je to pouze v implementaci, což také nevylučuji. Protože když se podívám na čísla, tak každý týden se zlepšuje funkčnost toho systému, počet žádostí, podaných, zpracovaných. Ty věci se mění,“ řekl Fiala.

Za situaci a její zlepšení jsou podle Fialy zodpovědní výhradně MMR a Bartoš, na jehož bedrech leží zodpovědnost už za samo zavedení systému. „On musí přijít s řešením. Zatím za mnou nepřišel s tím, že by řekl, že toto se nepovedlo a já nevím jak dál. Toto se nestalo. Primární zodpovědnost a know-how je na panu ministrovi Bartošovi. A já věřím, že to zvládne,“ řekl Fiala.

Fungování vlády podle premiéra situace neovlivní a vládu nerozloží. Situace jej nicméně znepokojuje, navíc to vrhá špatné světlo na digitalizaci státní správy celkově. Digitalizace podle premiéra v posledních letech postoupila výrazně kupředu.

Spuštění digitalizovaného systému doprovázejí problémy, které jsou podle některých dřívějších výroků koaličních politiků natolik vážné, že pokud je MMR nevyřeší do konce srpna, měl by Bartoš vyvodit odpovědnost. Bartoš ve středu kvůli stavebnímu řízení čelil kritice i v Senátu. Horní komora Parlamentu vyzvala MMR, aby zvážilo ustavení krizového manažera i pracovní skupiny se zástupci stavebních úřadů či komory architektů. Senátoři ve zhruba tříhodinové debatě varovali před možnými hospodářskými důsledky, před odchodem pracovníků ze stavebních úřadů i případnými žalobami na stát o náhradu škody. Vládní TOP 09 kvůli potížím vyzvala ke koaličnímu jednání.

Bartoš na středečním jednání vlády slíbil další rozvoj systému pro digitální stavební řízení. Systém by měl být uživatelsky komfortnější pro stavební úřady, měla by se také zvýšit automatizace. Rozvíjet se bude i portál stavebníka.

Úspěch ODS ve volbách? Obhajoba mandátů

V nedělním pořadu Primy CNN rovněž zaznělo, že úspěchem ODS v zářijových krajských a senátních volbách bude obhajoba nynějších mandátů a podíl na vedení v co největším počtu krajů. Podle premiéra jde ODS do předvolební kampaně v dobré kondici. Mezi předvolebními tématy se podle něj objeví celorepubliková témata, věří ale v to, že převažovat budou krajská.

„My obhajujeme tři hejtmanské posty a budu rád, když v těch volbách potvrdíme svou silnou pozici v krajích. ODS se podílí ve většině krajů také na vládě a doufám, že voliči ocení, jakým způsobem moji kolegové na krajské úrovni k politice přistupují,“ řekl Fiala.

Podle premiéra se v případě krajských voleb těžko posuzuje velikost úspěchu či neúspěchu, už jen proto, že ODS kandiduje nejen sama, ale také v řadě různých uskupení, včetně koalice Spolu. „Já bych byl rád, abychom obhájili tu pozici v následujícím smyslu, že se budeme znovu podílet ve většině krajů na vládě a že budeme mít znovu dostatečný počet hejtmanů,“ dodal.

Ve volbách do Senátu bude ODS obhajovat osm mandátů. „Já věřím, že se nám podaří udržet to, co je náš hlavní cíl, to je nejsilnější klub v Senátu a celkovou většinu v Senátu,“ řekl Fiala.

Premiér uvedl, že si není vědom toho, že by voliči většinově brali nadcházející volby jako referendum o vládě. Celorepubliková témata podle něj nebudou v kampani dominantní. A to navzdory tomu, že opoziční strany tato témata upřednostňují. „Kdo nemá co nabídnout kraji, tak se bude zabývat tím, jak vystrašit lidi třeba migrací,“ řekl Fiala.

V médiích a kuloárech se objevují informace o vzniku nové strany pod vedením někdejšího předsedy a zakladatele TOP 09 Miroslava Kalouska. O jejím vzniku Fiala nemá bližší informace. V politice ale zažil řadu pokusů založit středopravou stranu a s tím spojené komentáře, že to ODS smete. „Nic takového se nestalo. Já nemám žádný zájem, kdyby vznikala nějaká strana v tomto spektru, protože už nyní je dost bohaté. Široká nabídka, roztříštěnost byla nevýhodná, proto jsme udělali koalici Spolu,“ dodal.