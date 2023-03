Fiala: Ruské únosy ukrajinských dětí jsou odporné, jsme připraveni jim bránit

ČTK

Země Evropské unie jsou připraveny podílet se na krocích, které by bránily únosům ukrajinských dětí do Ruska a povedou k potrestání jejich strůjců. Před jednáním unijních lídrů v Bruselu to řekl český premiér Petr Fiala, který označil únosy praktikované Moskvou za „mimořádně odporné“.

Premiér Petr Fiala při rozhovoru s novináři na summitu EU v Bruselu, 24. března 2023. | Foto: ČTK