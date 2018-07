Petr Fiala: Snažím se jít s ODS jinou cestou

/ROZHOVOR/ Festival Colours of Ostrava láká už řadu let nejen turisty, umělce, sportovce, ale také české politické špičky. Čtvrtečním hostem diskusního fóra Meltingpot, které probíhá v rámci festivalu, byl i šéf ODS a bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně Petr Fiala.

Co říkáte na poslední aféry ministrů s opisováním diplomových prací? O naší politické kultuře to mnohé vypovídá …

Problém to je. Nezkoumal jsem jednotlivé práce, ale podle vyjádření škol a odborníků bylo zjevné, že došlo k porušení etiky při zpracování práce. A to určitě důvod k vyvození politické odpovědnosti je. Vždycky v podobných případech varuji, abychom tyto věci zobecňovali. Všichni ale víme, jak vznikala vláda Andreje Babiše. Devět měsíců to připravovali, pak neměli jednoho ministra, druhého sehnali několik hodin před hlasováním. Jak probíhal samotný výběr, nevím. Tohle je výsledek.

A když se na problém podíváte z pohledu bývalého rektora Masarykovy univerzity v Brně?

K tomu bych ještě rád poznamenal, že podobné problémy s opisováním diplomových prací se udály i v zahraničí, kde politici taky vyvodili politickou odpovědnost a odstoupili. Já byl rektorem v době, kdy jsme na Masarykově univerzitě v Brně zavedli systém na odhalování plagiátů. Ten je taky dnes celorepublikově využíván. V Brně to je povinnost, aby každá práce tímto systémem prošla. Tak bychom měli postupovat ve všech školách. Myslím, že k tomu máme podmínky i technické prostředky. Ale důležité je taky to, aby u nás bylo samozřejmé, že dopustit se nečestnosti v závěrečné práci prostě není možné. To bych si od srdce přál.

Očekáváte, že bude plagiátorská aféra ještě pokračovat?

To nevím. Člověk by měl k lidem přistupovat s důvěrou. Snad to byla náhoda, že zrovna dva členové vlády měli tyto problémy… Ale nejsem prorok, takže to nevím. Je ale zřejmé, že nejen do politiky, ale i do dalších veřejných funkcí musíme vybírat osobnosti, které se dlouhodobě osvědčují a takové problémy nemají.

ODS se na celorepublikové úrovni staví do role hlavní opoziční strany. V Ostravě i Moravskoslezském kraji jsou ale občanští demokraté součástí vládnoucích koalicí společně s hnutím ANO. Nevnímáte tuto skutečnost jako rozporuplnou?

Rozhodně ne. Přece jen musíme umět rozlišovat celostátní politiku, kde má hnutí ANO řadu problémů. Od trestně stíhaného premiéra přes programové záležitosti a věci, které se týkají omezování svobody podnikání, zvětšování byrokracie, problémů s infrastrukturou a podobně. Regionální a komunální politika je přece jen o něčem jiném. Po posledních volbách to dopadlo tak, že voliči rozdali karty takovým způsobem, že bylo obtížné složit koalici. V Moravskoslezském kraji jsme s hnutím ANO v koalici, ale v jiných regionech jsme v opozici.

V minulých letech patřili mezi výrazné tváře ODS také někteří ostravští politici, například Evžen Tošenovský nebo Mirek Topolánek. V poslední době už tomu tak ale není. Vidíte mezi současnými členy ODS z regionu někoho, kdo by se v budoucnu mohl prosadit více také na celorepublikové politické úrovni?

Nepochybně! Moravskoslezský region hraje v ODS velmi významnou roli. Evžen Tošenovský je místopředseda ODS a má opakovaně uvnitř strany velkou důvěru v celé zemi. A pak je tu Zbyněk Stanjura, který je šéfem našeho poslaneckého klubu a určitě jedna z nejviditelnějších tváří strany.

Co jste říkal jeho projevu při posledním hlasovaní o důvěře vládě, kde udělal velký dojem nejen na voliče ODS?

(usmívá se) Byli jsme domluveni, že budu mluvit během debaty na začátku a on na konci. Já byl jeho projevem velmi potěšen. A to nejen díky obsahu, ale také tím, že i když se dostal ke slovu až po mnoha, mnoha hodinách, byl vtipný. A já ho za to samozřejmě pochválil.

Blíží se komunální volby. V Ostravě se ODS o přízeň voličů bude ucházet v koalici s TOP 09 a Stranou soukromníků. Můžeme to vnímat jako jeden z prvních signálů sjednocování pravice na české politické scéně?

Nemám moc rád různá hesla a výkřiky o sjednocování pravice, když se pak ukazuje, že to jsou právě jen ta hesla. Snažím se jít s ODS jinou cestou. Jsou to vždy spíše konkrétní kroky, v konkrétní situaci. Ostrava je typická ukázka, jak by to mělo nebo mohlo vypadat. Pro nás je totiž velká výzva uspět právě tady v Ostravě, kde to mívá pravice v posledních letech opakovaně velmi těžké.

Proč?

Potřebujeme ve velkých městech získat co nejvíce voličů. Právě tam jsme v době politické krize ODS nejvíce ztratili. Chceme obnovit důvěru voličů, proto je pro nás Ostrava tak důležitá. Chceme se výrazněji prosadit na komunální úrovni a nedopustit to, co se děje na celorepublikové úrovni. Aby se i na této úrovni dostali k moci populisté s politickými extrémy a určovali, co se bude dít.