Chystá Fiala další video? Už ne o Nutelle, ale třeba o tom, jak jim to (ne)jde

Musíme přitvrdit, říká Vít Rakušan ve videu, kterým chce zaujmout voliče. V pánské volejbalové šatně popisuje situaci v polovině vládního období: „Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí tomu, co děláme. Zbytečně taktizujeme, hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy. Je nejvyšší čas to změnit a vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat.“