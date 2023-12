Ekonomika se příští rok začne zvedat, inflace se dostane na nižší čísla, začnou růst reálné mzdy. Premiér Petr Fiala to uvedl v pravidelné debatě Deníku. Odvolal se na odhady expertů. Podle něj se začnou pozitivně projevovat kroky vlády z konsolidačního balíčku, které jsou v současné době mezi lidmi nepopulární.

Pětikoaliční vláda ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů vládne dva roky a je v poločase. Jak to hodnotí premiér Petr Fiala (ODS)? „To, co děláme, děláme tak, jak to v daných podmínkách jde nejlépe. Jsem rád nejen za to, že se nám naši zemi podařilo provést krizemi a výzvami, které vyplývají především z ruské agrese na Ukrajině, ale i z celkového bezpečnostního prostředí a změn v globálním světě,“ zhodnotilv letošní poslední debatě Deníku Fiala dosavadní práci vlády.

Vláda Petr Fialy v poločase: Směrem ven má úspěchy, doma je to bída

Podle Fialy se vládě podařilo zvládnout ceny energií a zajistit jejich dostatek. „Daří se nám bojovat s inflací, dokážeme krotit dluhy a dávat do pořádku veřejné finance. Posunuli jsme se k důchodové reformě. Dokážeme investovat do dopravy, do bezpečnosti či do školství. Plníme náš program, s kterým jsme vyhráli volby,“ shrnul.

Dle svých slov si přitom uvědomuje, že plno lidí včetně části voličů pětikoalice má pochybnosti, zda vláda vše udělala správně. „Jsem přesvědčen, že čas už příští rok ukáže, že naše kroky dobré byly,“ zmínil.

Nadějné vyhlídky

Na dotaz moderátorky Kateřiny Perknerové, zda klesající preference vládních stran tedy považuje za přechodnou poločasovou záležitost, která se v příštím roce změní, odvětil, že v to věří. „Budu dělat vše pro to, aby to tak bylo,“ podotkl.

Odvolal se při tom i na zkušeností ze zahraničí. „Vláda, která je odpovědná a dělá kroky, jež jsou nutné, vždycky není v poločase populární. To, co jsme museli udělat s konsolidačním balíčkem, nejsou kroky, za které v tu chvíli sklidíte potlesk,“ řekl.

Na příští rok ale hledí s nadějí. „Díky konsolidačnímu balíčku například začneme plnit klíčové maastrichtské kritérium, jelikož deficit veřejných financí budeme mít pod třemi procenty HDP, očekáváme dokonce 2,2 procenta,“ podotkl.

Má to podle něj vliv i na další věci. Podle svých slov nepřeceňuje ratingy, které v Česku nejsou příliš populární. „Když ale ratingové agentury zlepšují výhled České republiky, důvěru v ní, má to vliv na zahraniční investory. Na to, jak se rozhodují ti, kteří potom mohou ovlivnit pozitivně prosperitu naší ekonomiky,“ poznamenal.

