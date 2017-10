Hannig bude kandidovat na prezidenta. Má dostatek podpisů od poslanců

/ANKETA/ Hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig má k dispozici 20 poslaneckých podpisů pro kandidaturu na prezidenta. Podpisy ve středu odevzdal na ministerstvo vnitra. Podporu podle svých slov získal od končících i nových poslanců z několika politických stran. Ohledně své kandidatury se ještě nerozhodl bývalý šéf Úřadu vlády Karel Štogl.

Hannig svou kandidaturu oznámil v polovině července. Dnes řekl, že se pokoušel získat podpisy občanů, potřebných 50 tisíc se mu jich ale nastřádat nepodařilo. Rozhodl se proto jít cestou politické podpory. Ve středu odpoledne na ministerstvu vnitra odevzdal 20 poslaneckých podpisů, což je minimum, které zákon stanoví pro účast ve volbách.

Další poslance plánuje ještě získat do 7. listopadu, kdy je poslední termín pro registraci. Poznamenal, že by rád měl k dispozici poslanecké podpisy ze všech politických stran. Jací zástupci politických stran ho podpořili, nechtěl sdělit.

Hannig využil výměny poslanců po volbách. Odcházejícím poslancům končí mandát dnes, nově zvoleným začal dnem zvolení, tedy v sobotou. Podle stanoviska ministerstva vnitra mohli kandidáti na prezidenta použít podpisy obou skupin poslanců. Uchazeči o Hrad ale museli svou kandidaturu odevzdat na vnitru od pondělí do středy.

Hannig v červenci na tiskové konferenci řekl, že chce navazovat na politiku současného prezidenta Miloše Zemana, voličům ale chce nabídnout jinou formu chování. Hannigovu kandidaturu podpořila také krajně pravicová strana Národní demokracie Adama B. Bartoše.

Jednasedmdesátiletý Hannig se o vstup do politiky pokoušel několikrát. Založil Stranu zdravého rozumu, která dnes působí pod názvem Rozumní, a od roku 2002 pravidelně kandiduje ve volbách do Sněmovny či Senátu. Loni při kandidatuře do Senátu v Praze 11 získal 2,3 procenta hlasů, jeho strana v letošních sněmovních volbách získala 0,72 procenta hlasů. Před pěti lety Hannig na prezidenta nekandidoval.

Dostatek poslaneckých podpisů dosud získali bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek a prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek. Senátorské podpisy, který dle zákona stačí deset, má podle svých slov k dispozici bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer.

Více než 50 tisíc voličských podpisů ohlásili Zeman, podnikatel Michal Horáček, exšéf Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel Vladimír Boštík. Posledně jmenovaný ale dosud ani u kontrolního úřadu nezaregistroval svůj volební účet.

Senátorské podpisy měl k dispozici i místopředseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS), který ale kandidovat nechce. Už dříve senátorskou podporu oznámil i Štogl. Dnes sdělil, že má politické podpisy "v podstatě zajištěné". "Čekám s oznámením na definitivní sestavu kandidátů na prezidenta, abych zodpovědně posoudil svoje šance i s ohledem na moje finanční zázemí, zároveň jsem dostal velmi zajímavou nabídku z diplomacie, kterou zvažuji," uvedl. Rozhodnout se chce až na poslední chvíli.

O účast ve volbách usiluje i lékař a aktivista Marek Hilšer. Zájem o kandidaturu projevilo přes 20 lidí.