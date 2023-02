„Green Deal beru jako dohodu pro budoucnost nebo dohodu pro život. Planeta se otepluje o zhruba 1,2 stupně od začátku průmyslové revoluce, ale v Česku je to téměř o dvojnásobek. Pokud je cílem nedopustit oteplení o víc než dva stupně, u nás to musíme udělat o to rychleji. Ve vládním programovém prohlášení je napsáno, že vnímáme Zelenou dohodu jako příležitost ke změně energetiky, průmyslu, celkového přístupu. A to je věta, na níž není třeba nic měnit,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Zelenou dohodu už plníme

Podle něj i kvůli válce na Ukrajině postupuje také Česká republika rychle kupředu. „Zateplujeme, měníme zdroje, investujeme v energetice i výrobách. I ministerstvo má značné prostředky, které používá například pro program Nová zelená úsporám, dotace na fotovoltaiku na střechách domů, tepelná čerpadla atd. Zapomenout nesmíme také na Modernizační fond, který rovněž přináší finance pro zelenou transformaci zejména českého průmyslu. Reálně tak naplňujeme Zelenou dohodu. Abych to přiblížil na příkladu, když dostane čtenář Deníku dotaci na zateplení domu, sníží to jeho náklady na vytápění, ale zároveň je to jeho příspěvek ke Green Dealu,“ uvedl současný náměstek pověřeného ministra Mariana Jurečky.

Jediná šance pro Česko

Je také přesvědčen, že přechod na auta bez spalovacích motorů je správný: „Podívejme se na to, jak vypadaly mobilní telefony před patnácti lety. Technologie jdou obrovským tempem dopředu. My se ale nebavíme o zákazu spalovacích motorů. Pouze jde o závazek přestat je v roce 2035 vyrábět. To neznamená, že poté budou jezdit jen auta na baterie. Je tam možnost syntetických olejů, vodíku, biometanu. Česko má třeba velký potenciál v gastro odpadu, v kejdě od prasat, v rostlinných zbytcích. Na bioplyn z našich bioplynek by mohly hned teď jezdit statisíce aut.“

Na dotaz, zda věří, že auta na jiný než spalovací motor si bude moci koupit každý člověk, Petr Hladík odpověděl: „Je to jediná šance jak pro Česko, tak pro Evropu. A pro nás možnost uchovat si komfort, na nějž jsme zvyklí, a zároveň být šetrní ke klimatu, přestat s oteplováním planety.“

