Co se stalo, že Donald Trump dostal ve volbách výrazně více hlasů, než ukazovaly všechny předvolební průzkumy?

Vyjevila se pravda. Nepočítali jsme prostě s tím, že v průzkumech, které byly dělány ve Spojených státech, lidé neříkají úplně pravdu. A že se s tímto psychologickým fenoménem nepočítá.

A kdo podle vás v těch průzkumech neříkal pravdu?

Mezi Trumpovými voliči je i spousta vzdělaných a úspěšných lidí, lékaři, právníci, architekti. Tito voliči Donalda Trumpa se k tomu ale veřejně nepřiznávají, protože se za to, v prostředí v němž se pohybují, stydí přihlásit. Přitom i oni berou Trumpa za svého mluvčího. Za někoho, kdo říká a dělá věci, které si oni už říkat a dělat netroufají.A fenomén této skupiny voličů způsobil, že předvolební odhady byly zcela mimo realitu.

Co pro tuto evidentně nezachycenou skupinu voličů Trump reprezentuje?

Amerika, kterou dnes známe, není pro tyto lidí „jejich Amerika“. Mají pocit, že je to Amerika, kterou jim někdo unesl. Cítí se manipulováni do pro ně nekomfortní pozice, kdy musí přijmout nová pravidla, jako je třeba politická korektnost. Jsou to lidé, kteří nemají dobrý pocit z toho, že jim někdo nařizuje, jak se mají chovat, co mohou a co nemohou říkat, že by už neměli říkat Veselé vánoce, ale jen Šťastné svátky.

Nebo že by si neměli kupovat Coca-colu v obřích kelímcích, protože to může mít vliv na obezitu, a podobně. Najednou prostě získávají pocit, že to není jejich Amerika, země svobody, kde stát zasahuje co nejméně. Ale že je to Amerika direktivní, regulovaná. Donald Trump tuto frustraci dobře vystihl a šikovně se této skupiny Američanů ujal.

Jak ukazuje Trumpův poměrně jasný úspěch na Floridě, dokázal oslovit i velkou část hispánské komunity. Je to překvapení?'

Tu část, která má volební právo, oslovil tím, že je takový pravicový ranař. Na Floridě, kde má hispánská komunita převážně kubánský původ, mu to určitě pomohlo. Pro tyto lidi bylo klíčové i to, že je to republikán a že je to někdo, kdo ani trochu nenaznačuje, že by „kolaboroval“ s kubánským komunistickým režimem.

Takže Trumpův slogan, že Biden je komunista, tady zabral?

U některých Američanů je to opravdu takto černobíle nastavené. A to přesto, že Joe Biden je všechno možné, jen ne komunista. Není to dokonce ani žádný autentický levičák. Pro levicovou část demokratických voličů je Biden dokonce „pravičák“.