Mlejnek dříve uvedl, že se s Redlem scházel v minulosti pracovně, ale že nemohl vědět, že bude Redl v budoucnosti stíhán. Schůzky se uskutečnily v době, kdy Mlejnek působil v obchodní společnosti a vyhledával pro ni nové příležitosti. Mlejnek popřel, že by Redlovi předával informace z bezpečnostního prostředí. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dříve uvedl, že důvodem k odvolání Mlejnka z čela zpravodajské služby by bylo nezískání bezpečnostní prověrky na úroveň přísně tajné.

"Jak jsem mohl vědět v roce 2012, v roce 2015 nebo v roce 2021, že pan Redl bude stíhán v kauze Dozimetr?" hájil před týdnem styky s Redlem Mlejnek na jednání bezpečnostního výboru Sněmovny. Mlejnek tehdy ještě uváděl, že v září vládě předloží nový návrh priorit činnosti civilní rozvědky a že plánuje novou strukturu úřadu. Výboru ale řekl, že tato aféra neprospívá bezpečnostní komunitě a "nepřispívá klidu na práci".

Poslanci budou hlasovat o vyslovení nedůvěry Fialově vládě. Sejdou se 1. září

K výměně ředitele ÚZSI předtím vyzvala sněmovní opozice a následně také poslanecký klub Pirátů, kteří jsou součástí vlády. Minulý týden jednaly o situaci kolem šéfa rozvědky sněmovní bezpečnostní výbor i komise pro kontrolu ÚZSI. Výzvy k odvolání Mlejnka však na výboru ani v komisi neprošly. Ve čtvrtek 1. září se sejdou poslanci na sněmovní schůzi k vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS), a to právě kvůli aféře kolem Mlejnka a také kvůli složité hospodářské situaci, kterou kabinet podle opozice neřeší.

Policisté v červnu v kauze Dozimetr obvinili kvůli hospodaření v pražském dopravním podniku více než deset lidí. Patří k nim vedle Redla už bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček a někdejší člen představenstva podniku Matej Augustín. Redl byl už v minulosti stíhán v souvislosti s trestnou činností Radovana Krejčíře. Podle serveru iROZHLAS.cz unikl v těchto kauzách postihům kvůli údajné psychické nemoci. Od roku 2008 je Redl podle soudů oficiálně částečně nesvéprávný a potřebuje opatrovníka.

Rakušan Mlejnkově rozhodnutí rozumí, Fiala ho ocenil a čeká zklidnění

Ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) mrzí rozhodnutí Petra Mlejnka rezignovat na post ředitele civilní rozvědky. Měl podle něj veškeré předpoklady, aby funkci vykonával dobře, což za poslední měsíc a půl dokázal svou prací. Rakušan to dnes uvedl ve vyjádření pro ČTK. Mlejnka chápe, tlak byl podle něj enormní. Premiér Petr Fiala (ODS) Mlejnkovo rozhodnutí ocenil. Očekává, že krok povede k zklidnění situace v oblasti, která je pro bezpečnost České republiky důležitá, sdělil ve vyjádření pro ČTK. Opoziční hnutí ANO trvá na tom, že odstoupit musí Rakušan, uvedl jeho předseda Andrej Babiš. Na čtvrteční schůzi k nedůvěře vládě se podle něj nic nemění.

Babišovo ANO chce vyslovit vládě nedůvěru. Vyvolá ve Sněmovně jednání

Mlejnek své rozhodnutí dnes potvrdil serveru Lidovky.cz, blíže to nechtěl komentovat. Část poslanců jak z opozice, tak i z vládních Pirátů vyzvala k výměně šéfa civilní rozvědky kvůli stykům s podnikatelem Michalem Redlem, obviněným v korupční kauze Dozimetr. Aféra kolem Mlejnka je také jedním z důvodů, proč opoziční hnutí ANO a SPD podala podnět ke svolání sněmovní schůze k vyslovení nedůvěry vládě.

Rakušan dříve mnohokrát uvedl, že Mlejnek má jeho důvěru. "Jeho rozhodnutí ovšem chápu, tlak na něj, jeho rodinu i službu samotnou byl enormní," poznamenal vicepremiér. "Oceňuji rozhodnutí pana ředitele Mlejnka. Očekávám, že jeho krok povede ke zklidnění situace v oblasti, která je pro bezpečnost ČR důležitá," uvedl předseda vlády Fiala.

Šéf klubu Pirátů Jakub Michálek Mlejnkovo rozhodnutí ocenil. "Máme tu válku a energetickou krizi a musíme veškeré úsilí soustředit na to, abychom naši zemi tímto náročným obdobím zdárně provedli," napsal na twitteru. Pomoc očekává i od opozice.

Babiš: Byl jedním z mnoha

Hnutí ANO trvá na tom, že odstoupit musí Rakušan, uvedl na twitteru Babiš. Na čtvrteční schůzi k nedůvěře se nic nemění, za druhý důvod pro ni považuje to, že vláda podle něj nezvládá energetickou krizi. "Mlejnek byl jen jedním z mnoha. Kolik takových 'prověřených' lidí asi dosadil STAN do funkcí?" tázal se. "Rakušan musí odstoupit. Trváme na tom. A zítra to před hlasováním o nedůvěře vládě Petra Fialy důrazně uslyší celá Česká republika," napsal Babiš.

"Pan Mlejnek musel být zjevně pod extrémním tlakem a lidsky asi té jeho rezignaci rozumím," řekl dnes novinářům ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Vláda podle něho Mlejnka k odstoupení nenutila, naopak se za něho postavila. "Já vycházím z toho, že jeho rezignace byla čistě jeho rozhodnutím, a předpokládám, že byla reakcí na mediální tlak a na ten hon, který na něj byl spuštěn," dodal Síkela.

Babiš: Když Fiala neodvolá Rakušana, vyvolá ANO hlasování o nedůvěře vládě

Mlejnek dříve uvedl, že se s Redlem scházel v minulosti pracovně, ale že nemohl vědět, že bude Redl v budoucnosti stíhán. Schůzky se uskutečnily v době, kdy Mlejnek působil v obchodní společnosti a vyhledával pro ni nové příležitosti. Mlejnek popřel, že by Redlovi předával informace z bezpečnostního prostředí. Rakušan dříve uvedl, že důvodem k odvolání Mlejnka z čela zpravodajské služby by bylo nezískání bezpečnostní prověrky na úroveň přísně tajné.