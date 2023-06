Shromáždění v Brně kvůli smrti Roma po konfliktu s Ukrajincem nepovažuje prezident Petr Pavel za úplně šťastné. Ocenil naopak přístup organizace Romea a vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fukové. Pavel to řekl CNN Prima News.

Český prezident Petr Pavel | Foto: ČTK

Prezident Petr Pavel zdůraznil, že záležitost je potřeba posuzovat s chladnou hlavou, emoce jsou podle něj zjitřené na všech stranách. Je nutné jednoznačně odsoudit jakýkoli akt takového násilí a zároveň důsledně vyšetřit, co se vlastně stalo, uvedl prezident.

„Jsou některé okolnosti, které hovoří o tom, že to nebylo černobílé, že je potřeba, abychom měli jasný obrázek,“ řekl.

Pieta za mrtvého Roma v Brně: Když jde o vraždu, jsme barvoslepí, říkali lidé

„Ale to nijak nesmazává fakt, že došlo k zabití nebo k vraždě, podle toho, jak to bude nakonec posouzeno, a z toho musí být vyvozeny jednoznačné důsledky včetně trestu. A to bez ohledu na to, kdo byl účastníkem,“ doplnil.

Z piety se stala demonstrace

Podle prezidenta je potřeba nepaušalizovat a nedělat z věci národnostní nebo rasový problém. Řekl, že demonstraci, kterou svolala romská komunita v Brně, nepovažuje za úplně šťastnou. „Protože některá vyjádření nepomohla ani romské komunitě ani objektivnímu pohledu na situaci,“ řekl.

Pietní akce za uctění památky romského mladíka v Brně:

Ocenil naopak přístup organizace Romea nebo vládní zmocněnkyně Fukové na shromáždění v Praze, který podle něj směřoval k tomu, aby byla věc posouzena realisticky a nebylo vyvoláváno napětí.

V sobotu minulý týden před přehlídkou ohňostrojů na festivalu Ignis Brunensis u Brněnské přehrady sedmatřicetiletý cizinec, zřejmě Ukrajinec, pobodal dva lidi. Romský mladík v nemocnici zemřel.

Událost u části Romů vyvolala rozhořčení a protiukrajinskou reakci. Policie podezřelého na místě zadržela, v úterý soud muže poslal do vazby.

V sobotu tento týden se v centru Brna sešla asi 1000 lidí, původně ohlášené pietní shromáždění se změnilo v protivládní demonstraci.