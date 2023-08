Na manipulaci s titulkem webu Extra.cz upozornil v uplynulých dnech internetový projekt Demagog.cz. Na Facebooku se rozšířil zdánlivý printscreen (snímek obrazovky počítače) údajného titulku a začátku zprávy tohoto webu, podle nichž návštěvníci festivalu Colours of Ostrava poplivali prezidenta Petra Pavla (označovaného jako Pávek) a jeho ženě prý sprostě nadávali. Web ale žádný takový článek nikdy nevydal.

Pořad Kecy a politika na hudebním festivalu Colours of Ostrava s prezidentem Petrem Pavlem, 21. července 2023, Ostrava | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Snímek, který se rozšířil po Facebooku, sice vycházel z vizuálu webu Extra.cz, ale jinak byl zfalšovaný: skutečný titulek tohoto webu totiž informoval o tom, že návštěva manželů Pavlových na festivalu Colours of Ostrava vzbudila pozitivní reakce.

Falešný titulek a začátek zprávy uváděly: „Návštěvníci festivalu Colours of Ostrava poplivali a uráželi Petra Pavla i jeho ženu. Manželé Pávkovi na festivalu Colours of Ostrava. Eva si stěžovala, že jí lidé velmi sprostě nadávají. Prezident Pávek schytal pár luxusních plivanců do obličeje.“

Skutečný titulek ovšem zněl zcela jinak. „Manželé Pavlovi na festivalu Colours of Ostrava. Eva zazářila i v ležérním outfitu, prezident byl na roztrhání,“ uváděl.

Podle Extra.cz přijali návštěvníci festivalu prezidenta i první dámu vřele. Web ocenil i vystoupení samotného prezidentského páru. „Chovali se naprosto nenuceným dojmem, rozdávali úsměvy i podpisy a došlo i na nejednu společnou fotku s fanoušky. Ti si tak pochvalovali, že po letech máme prezidenta, který viditelně podporuje kulturu.“​

Hudební festival Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice, 21. července 2023, Ostrava. Kecy a politika (komentátoři Bohumil Pečinka a Petrose Michopulos) s prezidentem Petrem PavlemZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Podle projektu Demagog.cz, zaměřeného na odhalování nepravdivých a manipulativních vyjádření, vycházel šířený hoax z původně přiznané fotomontáže, kterou zveřejnila facebooková stránka Nadruhou.net. Ta tyto různě upravované titulky sice od druhé poloviny července 2023 opravdu vytváří, ale doplňuje je vždy odkazem na originální články a upozorněním, že byl titulek ve fotomontáži pozměněn.

Zdroj: Deník„Nic z toho nechybí ani u fotomontáže týkající se Petra Pavla – i ta má ve své spodní části na červeném podkladu drobným písmem vyvedený text: Nadpis článku je upravený! Jedná se o nápravu mediálních lží nebo pouze vtip. Originál je v popisku,“ upozorňuje Demagog.

Ve formě ofoceného snímku se však tato fotomontáž šířila již bez doprovodného popisku a reakce uživatelů internetu, kteří ji sdíleli, svědčily o tom, že věří nebo přinejmenším chtějí věřit, že jde o autentické zpravodajství. Některé reakce zněly:

„Čemu se diví komunista a politručka?“

„To dopadlo ještě dobře.“

„A co jiného? Pořádnou nakládačku.“

Dříve hudba, dnes ironické fotomontáže

Facebooková stránka Nadruhou.net má kolem 58 tisíc sledujících, na čemž se podle Demagogu podílí to, že se původně jmenovala Mp3s.nadruhou.net a propagovala dnes již neaktivní, ale dříve velmi populární web určený ke stahování hudebních mp3 souborů.

Web mp3s.nadruhou.net fungoval až do roku 2018 a v roce 2019 se pak na něm objevilo upozornění na vznikající nový web na stejné doméně: nadruhou.net. V listopadu 2019 se pak stejným způsobem přejmenovala také facebooková stránka.

Příspěvky s upravenými novinovými titulky, ironizujícími nejrůznější osobnosti veřejného života (častěji ale členy současné vlády nebo ty, které se vyjadřují ve prospěch české pomoci Ukrajině) se na stránce začaly objevovat od 18. července letošního roku.