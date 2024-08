Kateřina Perknerová dnes 05:30

Takřka do klukovských let se vrátil prezident Petr Pavel během léta, jehož část trávil na chatě v České Čermné. Na Náchodsku navštívil tradičního výrobce hraček Kovap a na svět se podíval i z výšky, když se proletěl balónem, jednou ve východních, podruhé v jižních Čechách. „Je fajn být nohama na zemi, ale mít i nadhled. Včera jsem si s radostí vyzkoušel obojí,“ komentoval výlet do oblak a prohlídku výstavy Země živitelka.