Deník odstartuje sérii pravidelných patnáctiminutových online debat s prezidentem České republiky Petrem Pavlem. Pořad nese název Co můžeme čekat od prezidenta. V něm se každých čtrnáct dnů bude redaktorka Deníku Kateřina Perknerová prezidenta ptát na aktuální témata.

Debata Deníku: Prezident Petr Pavel hostem Kateřiny Perknerové. | Foto: Deník

Všem čtenářům Deníku se omlouváme. Dnešní živá debata s prezidentem Petrem Pavlem se uskuteční v náhradním termínu. Úterní přenos nemohl proběhnout kvůli technickým problémům se spojením ze strany prezidentova týmu, který se nacházel na hranicích se Slovenskem.

Nejvíc paseky mohou způsobit očekávání, jež se nenaplní. Je si toho vědoma i nová hlava státu Petr Pavel. „Role prezidenta je nejtěžší právě tam, kde končí rozsah jeho pravomocí. Je fér přiznat hned na začátku, že mnoho problémů z tohoto důvodu sám vyřešit nedokážu. Budu ale aktivně hledat cesty k jejich řešení ve spolupráci se všemi, kdo k takovým řešením mohou přispět. A všechny kroky, které vykonám, jsem připraven vysvětlovat a komunikovat,“ řekl v inauguračním projevu.

Pojďme si tedy zopakovat, jaké je místo prvního mezi rovnými v parlamentním systému České republiky.

1. Přímá volba

Od roku 2013 je prezident volen občany. Petr Pavel získal 3 359 151 hlasů. Jeho kompetence se nezměnily.

2. Ústavní pravomoci

Vymezují je především články 62 až 64 Ústavy ČR. K těm, jež nevyžadují kontrasignaci (podpis předsedy vlády nebo jím pověřeného ministra), patří hlavně právo jmenovat po volbách dvakrát premiéra. Může si vybrat kohokoliv, byť logické je ukázat na politika, jenž má šanci sestavit vládu, která získá důvěru sněmovny. To nemusí být vítěz voleb.

Výlučným prezidentovým právem je jmenování členů Bankovní rady České národní banky a jejího guvernéra. Vybírá i předsedy a místopředsedy Ústavního, Nejvyššího a Nejvyššího správního soudu. Může sněmovně vracet zákony. V tom případě je k přehlasování veta potřeba 101 poslanců. Uděluje milosti a propůjčuje státní vyznamenání.

Klíčové momenty inaugurace Petra Pavla: Respekt, návrat standarty i dojemné díky

3. Sdílená odpovědnost

Ve většině aktů se prezident o svou odpovědnost dělí. Členy Ústavního soudu sice navrhuje, avšak jmenovat je může až po souhlasu Senátu. Šéfa Nejvyššího kontrolního úřadu zase uvádí do funkce na návrh Poslanecké sněmovny. Vojáky, policisty a členy zpravodajských služeb povyšuje do generálské hodnosti poté, co mu je navrhne vláda. Stát sice zastupuje navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, ovšem dělá tak vždy v součinnosti s vládou. To platí také o jmenování velvyslanců.

Petr Pavel se například s premiérem Petrem Fialou dohodl, že bude ČR zastupovat na summitech NATO, zatímco ministerský předseda se bude dále účastnit zasedání Evropské rady.

Na návrh ministra spravedlnosti jmenuje soudce. Nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li započato, aby se v něm nepokračovalo, což ale musí svým podpisem stvrdit předseda vlády. V případě posledních žádostí Miloše Zemana, jež se týkaly jeho spolupracovníků, tak Petr Fiala odmítl učinit.

4. Podíl na moci

Prezident je součástí exekutivy a nemá zákonodárnou iniciativu. Neznamená to ale, že musí jen nečinně přihlížet tomu, co činí vláda a obě parlamentní komory. Kdykoliv může přijít na jejich jednání. Pavel již oznámil, že se 30. března zúčastní schůze Senátu.

Může si zvát jednotlivé ministry a probírat s nimi jejich agendu.

VIDEO: Inaugurace prezidenta. Petr Pavel složil slib a promluvil k národu



5. Neformální vliv

Ten je mimořádně velký. Momentálně se zraky vlády i opozice upírají na to, zda Pavel podepíše novelu zákona o důchodovém pojištění. Ať se rozhodne jakkoliv, jeho zdůvodnění bude rozebíráno ze všech stran. Nebo položil-li při návštěvě Bratislavy květiny v gay baru Tepláreň (loni zde útočník zastřelil dva homosexuály), jde o výmluvné gesto a vzkaz, že podporuje rovnoprávné postavení lidí s jinou sexuální orientací.

Důležitou roli ve vnímání hlavy státu hrají i jeho spolupracovníci a péče o Hrad. V tomto směru bude zřejmě Pavel opakem svého předchůdce. I na to se budeme prezidenta ptát v pravidelných debatách Deníku.

