Prezident Petr Pavel se v besedě Deníku na Kladně vyjádřil i k postavení Romů. Ve středu navštívil věznici Vinařice, kde je právě většina romských vězňů. Přemýšlel o tom, proč tomu tak je.

Hlava státu souhlasila s názorem, který vyjádřil čtenář Petr Bořkovec: „Vítěz komunálních voleb na Kladně měl ve volební kampani billboardy Kladno bez nepřizpůsobivých. Máme zde patnáct základních škol, z toho dvě jsou rasově segregované, téměř všechny děti jsou romské. Myslím, že s tím nepohneme, dokud si majorita neuvědomí, že integrace Romů je důležitým dlouhodobým úkolem České republiky. A dokud pro ten úkol nezískáme i Romy.“

Svoji úvahu Petr Pavel rozvedl takto: „Pro Roma vymanit se z kruhu, který ho pronásleduje dlouhou dobu a jemuž jsme pomáhali naším sociálním systémem, je téměř nemožné. Pokud se někdo z něj dostane a chce žít jinak, vlastní komunita ho exkomunikuje, protože je jiný než oni. A ta naše ho nepřijme, protože je Rom. Dostane se tak mezi dva mlýnské kameny a stane se vlastně menšinou v rámci menšiny. Pro řadu Romů je snazší být ve své velké komunitě, i když tam úplně spokojeni nejsou a dokázali by si svůj život představit jinak, ale aspoň je jejich. Vyrůstají tam děti, jejichž rodiče a někdy i prarodiče existovali pouze na sociálních dávkách, na systému, který je nemotivuje pracovat a dodržovat pravidla, zařadit se do společnosti. Takové sociální vyčlenění pak logicky vede ke vzniku segregovaných škol.“

Jaký má prezident recept na zlepšení postavení Romů v Česku? „Jsem přesvědčen, že musíme v tomto smyslu změnit sociální systém a také přístup k Romům, kteří mají vůli a odvahu se z dosavadního způsobu života vymanit, a dát jim najevo, že jsou respektovanou součástí většinové společnosti, kterou nelze rozdělovat podle barvy pleti a říkat, že Rom rovná se nepřizpůsobivý, protože to je pitomost. Je spousta lidí z většinové společnosti, kteří jsou nepřizpůsobiví. Když Romům dáme najevo, že je přijmeme a jejich snahu žít jinak oceníme, myslím, že to může motivovat i další příslušníky romské menšiny. A měl by je motivovat systém vzdělávání a sociální péče, který bude znevýhodňovat způsob života závislý na dávkách a naopak zvýhodňovat to, že budou žít podle běžně uznávaných pravidel. Ale to jsme měli začít dělat už dávno.“