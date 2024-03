Petr Pavel při setkání s Kladeňáky odpovídal na dotazy ohledně války na Ukrajině a jejího možného ukončení. Radek Gális z Českých Budějovic se zeptal: „Cítíte i přes stálé apely a prohlášení představitelů Evropské unie reálné nebezpečí, že evropské státy jsou válkou na Ukrajině již unaveny? Že jsou voliči v jednotlivých zemích nespokojeni - že se pomalu smiřují s tím, že Rusku zůstanou okupovaná území východní Ukrajiny a Krym a znovu se s ním navážou diplomatické a hospodářské styky výměnou za sliby, že víc chtít nebude, což nám ovšem historicky připomíná Mnichovskou dohodu?“

Prezident Petr Pavel se při debatě s občany v Kladně vyjádřil k válce na Ukrajině. Co zaznělo? Podívejte se. | Video: Deník

Prezident nejprve zdůraznil, že právo na únavu z války mají jenom válčící strany, především Ukrajina, která je obětí agrese. Ti ostatní mohou být unaveni jen proto, že se o tom stále mluví nebo že podporují jednu ze stran konfliktu.

„Je to přirozené, protože čím déle to trvá, tím více to vnímáme jako narušení našeho života, v němž nás běžné problémy pálí víc než ty vzdálené. Možná by mnoho z nás vyměnilo klid za jakýkoli kompromis. Velice pravděpodobně ten konflikt nakonec nějakým kompromisem skončí. Ani jedna strana zřejmě nebude mít na to, aby dosáhla úplného vítězství. Ve válkách se končí většinou drtivou porážkou nepřítele, nebo tím, že se válčící strany vyčerpají, nejsou schopny dosáhnout svých cílů a při vědomí toho, že takový stav nepřináší ani jedné straně nic dobrého, se nakonec nechají někdy i tlakem okolí přesvědčit, že usednou za jednací stůl.“

Kdy taková situace nastane? „K tomuto bodu je podle mě ještě daleko, protože Rusko stále věří, že může dosáhnout významných úspěchů, a Ukrajina samozřejmě spoléhá na to, že ji v tom nenecháme a s naší pomocí bude schopna uhájit své území, které drží teď, a někdy v budoucnosti získat kontrolu nad svými mezinárodně uznanými hranicemi. V dlouhodobém horizontu bychom také neměli chtít nic menšího. Pokud ale povede cesta k ukončení konfliktu přes nějaký dočasný kompromis, pak si myslím, že je namístě o něm jednat, protože by pomohl Ukrajině a všem ostatním zemím. A nedospějeme-li k tomu, že okupaci ukrajinského území začneme brát za definitivní a budeme nadále trvat na její dočasnosti, tak jako v případě jiných zemí, které byly válkou rozděleny, prostě budeme žít s tím, že dříve nebo později se podaří Ukrajinu sjednotit, aby mohla zase fungovat jako suverénní stát ve svých hranicích.“