Na Pražský hrad v úterý za prezidentem Petrem Pavlem dorazili předseda vlády Petr Fiala i šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Tématem byly zahraničněpolitické a bezpečnostní otázky, kde by měli najít aspoň rámcovou shodu všichni tři zmínění aktéři. V otázce pomoci Ukrajině zavládl konsensus, byť Babiš trvá na okamžitém zahájené mírových jednání.

Debata Deníku: Prezident Petr Pavel hostem Kateřiny Perknerové. | Foto: Deník

A jak to vypadá na mezinárodním poli? ODS jako nejsilnější strana koalice Spolu skončí v euroskeptické frakci Evropští konzervativci a demokraté, europoslanci za hnutí ANO opustili liberální skupinu ALDE/Renew a nelze vyloučit, že zakotví ještě víc napravo u Marine Le Penové, Mattea Salviniho a Viktora Orbána. Co od nich lze očekávat při podpoře Ukrajiny a naplnily se obavy Petra Pavla z posilování extremistických tendencí?

V online debatě Deníku.cz se prezidenta zeptám i na pracovní rozvrh ministra školství Mikuláše Beka (STAN), který používá na přeplněné dálnici majáček, aby byl včas u rodiny. A jaké hodnocení si v tomto školním roce podle něj zaslouží kabinet? Šetří dostatečně, investuje na správném místě a proč je tak nepopulární?

Prezident Pavel: Vládnout v pětikoalici je noční můra. Opřel se i do opozice

Čerstvý průzkum volebních preferencí agentury STEM přisoudil hnutí ANO bezmála 33 procent, ODS by získala 14,8 procenta. Do sněmovny by se dostala KSČM, ale před jejími branami by zůstali lidovci i TOP 09. Prezident opakovaně hovoří o nedostatečné komunikaci pětikoalice s veřejností. Patří do této množiny i neshody ministryně obrany Jany Černochové s náčelníkem Generálního štábu AČR Karlem Řehkou?

