Petr Pavel: Do politiky nechci, je kontaminovaná

V listopadu jeho armádní mise končí, do skutečného důchodu se ale nechystá. Má v plánu přednášet na školách, účastnit se bezpečnostních konferencí, předávat zkušenosti. Deník s ním hovořil i o tom, zda pomýšlí na funkci prezidenta České republiky.

V těchto dnech si připomínáme smutné výročí mnichovské dohody. I po 80 letech se stále opakuje otázka, zda jsme měli bojovat, či nikoliv. Prezident Edvard Beneš diktát nakonec přijal bez boje. Jak jeho rozhodnutí vnímáte?

Jako voják bych prezidentu Benešovi doporučil asi totéž, co mu radil tehdejší velitel Hlavního štábu Ludvík Krejčí, tedy nepodřídit se a bojovat. Poměr sil nevyzníval jednoznačně ve prospěch Německa, jak uvádějí některé prameny, vůle obyvatel bránit se byla neuvěřitelná, výsledky mobilizace byly mimořádně povzbuzující, konfigurace terénu včetně nedokončených opevnění nám dávala velké šance na úspěch. Stejně tak jsem přesvědčen, že to, co nazýváme zradou spojenců, nebylo univerzální, neboť i ve Francii a v Anglii bylo mnoho odpůrců přijetí mnichovské dohody.

Britský premiér Chamberlain a francouzský premiér Daladier netrpěli vůči Československu žádným sentimentem, bez výčitek svědomí ho obětovali. Skutečně věřili tomu, že Hitlera zastaví odloupnutí Sudet s většinou německého obyvatelstva?

Byla v tom určitá alibistická naivita. Nemyslím si, že Chamberlain a Daladier byli přesvědčeni, že se dá Hitler natrvalo ukonejšit politikou appeasementu. Byl to ale vítaný argument pro domácí publikum, postavili se do role zachránců světového míru.

„Dojednali jsme mír pro tuto dobu,“ jak řekl Chamberlain po návratu z Mnichova?

Přesně. Z jejich pohledu šlo o drobný ústupek, protože ve Francii a Anglii postoupení Sudet Německu nikoho příliš nepálilo. Vlastní občany mohli uspokojit konstatováním, že na daném území většinově a tradičně sídlí německé obyvatelstvo, tak proč by se nemohlo připojit k Německu? A pokud to zachrání mír v Evropě, byla to cena, kterou byli ochotni zaplatit.

Co zrušení mobilizace udělalo s naším národem?

Myslím, že nás to na dlouhou dobu morálně zlomilo, a to byla podle mě nejvyšší cena, kterou jsme zaplatili. Museli jsme se vyrovnat s potupou, ponížením a zmařeným nadšením. Nakonec se to projevilo v tom, že pro mnoho lidí se na dlouhou dobu stalo mravním imperativem, že než se krizi postavit čelem, je výhodnější se s ní nějak vypořádat, trochu se ohnout, sem tam uhnout a pružnost vydávat za přednost. Hodně nás to poznamenalo a vyrovnáváme se s tím dodnes.

V současnosti jsme chráněni kolektivní obranou v rámci NATO. Nehledě na to se občas vyskytují hlasy, že přes existenci článku pět o pomoci při napadení kteréhokoli členského státu není jisté, zda by to nedopadlo jako v Mnichově. Po třech letech, která jste v NATO strávil jako předseda vojenského výboru, jste si vzájemnou kolektivní obranou jistý?

Článek pět není vyhlašován automaticky. Neznamená, že když první voják nepřátelského státu překročí hranici členské země NATO, ihned se spouští kolektivní obrana. Jde o politické rozhodnutí 29 členských států, musí se sejít Severotlantická rada a o aktivaci článku pět rozhodnout, takže předpokladem je politický konsensus.

Jinak řečeno, nelze spoléhat na okamžitou vojenskou reakci v případě, že by kdekoli došlo k nějakému incidentu?

Bylo by důležité, jak by agrese byla vnímána. I její definice se vyvíjí. Je rozdíl mezi klasickou představou napadení, kdy se konvenční obrněné divize valí přes hranice, a hybridními konflikty, což jsou různé způsoby boje, které jsme viděli například na Krymu nebo v Donbasu. Existují ale také kybernetické hrozby a aliance v tomto smyslu už jasně definovala, že i kybernetický útok většího rozsahu bude považován za agresi.

O to je vše složitější, neboť v takovém případě je velký otazník, zda by právě podobná hrozba byla všemi 29 státy označena za útok spouštějící článek pět.

Je to složité a vždy bude záležet na interpretaci ohrožení a politické shodě. Na druhou stranu je třeba říct, že vždy, když došlo ke zjevnému ohrožení, se alianční státy dokázaly dohodnout velice rychle. Pokud by hrozba byla plíživá a těžko definovatelná, navíc bez výrazných dopadů na obyvatelstvo, mohlo by dojít k tomu, že by se politická jednání táhla. Všichni by chtěli mít jistotu, že jde o akt agrese, než by dali souhlas k vojenskému řešení. Toho si jsou protivníci, kteří jsou považováni za riziko pro alianci, dobře vědomi a snažili by se chovat tak, aby rozpoznatelnost útoku nebyla jednoduchá. Záměrně by se drželi pod prahem toho, co lze označit za otevřenou agresi, a vyvolali by tak potřebu poměrně složitých politických jednání o tom, zda je nutné přijmout vojenské řešení.