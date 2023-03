Co nejvíce přístupnou veřejnosti. Takovou inauguraci plánuje tým nastupujícího českého prezidenta Petra Pavla. Jeho uvedení do funkce se uskuteční ve čtvrtek 9. března 2023 na Pražském hradě. Nejblíže k prezidentovi a celému slavnostnímu dění se lidé dostanou na jeho III. nádvoří a na Hradčanském náměstí.

Zvolený prezident Petr Pavel. | Foto: ČTK/CNC/Jiří Koťátko

Po pěti letech budou lidé tento týden svědky inaugurace nového českého prezidenta. Petr Pavel složí prezidentský slib ve Vladislavském sále Pražského hradu ve čtvrtek 9. března. Zvolený český prezident a jeho tým již dříve oznámili, že chtějí, aby slavnostní den byl co nejvíce přístupný veřejnosti - což je jeden z důvodů, proč součástí Pavlovy inaugurace nebude vojenská přehlídka.

Program inaugurace a další podrobnosti:

Jak bylo již dříve oznámeno, zájemci, kteří chtějí inauguraci sledovat v těsné blízkosti místností, v nichž se slavnostní ceremoniál odehraje, budou moci přijít na III. nádvoří Pražského hradu, který tudíž zůstane otevřen veřejnosti, nebo na Hradčanské náměstí. Na obou těchto místech budou rozmístěny velkoplošné obrazovky s přímým přenosem dění v Hradu.

Deník přináší přehled toho, kam se lidé dostanou a na co si mají dát pozor.

Časový harmonogram inauguračního dne



11:50 - příjezd Petra a Evy Pavlových na Pražský hrad



12:00 - společný oběd Pavlových a Zemanových



14:00 - společná schůze obou komor parlamentu a složení prezidentského slibu ve Vladislavském sále



14:50 - pozdrav prezidenta Petra Pavla z balkonu na III. nádvoří Pražského hradu



15:10 - položení květin k soše prezidenta Masaryka na Hradčanském náměstí



15:30 - číše vína pro zvané hosty ve Španělském sále



18:00 - Te Deum v katedrále sv. Víta

Do areálu přes bezpečnostní rámy

Jak již bylo řečeno, lidé se v den inaugurace dostanou i do areálu Pražského hradu. Budou moci stát i na III. hradním nádvoří, kde odpoledne po složení slibu zahlédnou Petra Pavla osobně, neboť plánuje po složení prezidentského slibu vyjít na balkon právě na tomto nádvoří. Jak uvedla Hradní kancléřka Jana Vohralíková, pro vstup do hradního areálu musí zájemci projít standardními kontrolami, které jsou u vstupu do areálu Pražského hradu nyní.

„Budou muset přijít včas. Chráněné koridory budou jen pro ústavní činitele a zvané hosty,“ upozornila. Zároveň dodala, že se s týmem, který inauguraci připravuje, snažili udělat koridory co nejmenší, aby více prostoru zůstalo pro lidi.

Lidé procházejí bezpečnostními rámy a policisté u vstupu zkontrolují jejich tašky. Je zakázáno mít s sebou mimo jiné střelné zbraně, nože či pyrotechniku. „Tyto kontroly budou trvat v den inaugurace u vstupu od Hradčanského náměstí i od Prašného mostu (přes most vede jediná přístupová cesta ze severní strany k Pražskému hradu, na druhé nádvoří, pozn. red.),“ upřesnila Vohralíková.

Její slova každopádně znamenají, že v den inaugurace budou pro návštěvníky otevřeny oba vstupy - tedy jak od Hradčanského náměstí, tak od Prašného mostu. Přestože hradní areál zůstane otevřený pro lidem, kteří budou chtít na III. hradním nádvoří sledovat inauguraci, další části Hradu zůstanou pro návštěvníky uzavřeny.

Bezpečnostní rámy na Pražském hradě jsou od roku 2016:

„Devátého března bude uzavřena vyhlídková věž katedrály, Obrazárna Pražského hradu, Císařská konírna (výstava Znovuzrození gobelínu), katedrála sv. Víta, Starý královský palác a expozice Příběh Pražského hradu,“ upozorňuje web Pražského hradu.

Co se týče lidí, kteří se rozhodnou inauguraci sledovat z Hradčanského náměstí, ty bezpečnostní kontroly nečekají.

Velkoplošné obrazovky? Hlavně přijít včas

Jak upozornila Vohralíková, pro zájemce, kteří budou chtít inauguraci sledovat na velkoplošných obrazovkách v blízkosti Pražského hradu, bude nejzásadnější přijít s co největším časovým předstihem. Ti, kteří si "chytí" dobrá místa, budou mít naději, že uvidí nového českého prezidenta Pavla i poměrně zblízka.

Již dříve totiž začala kolovat informace, že když odpoledne vyjde koridorem na Hradčanské náměstí, aby zde položil květiny k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, chystá se i pozdravit s veřejností.

Takto probíhala inaugurace Miloše Zemana v roce 2018:

Posledním bodem slavnostního dne pak bude v 18:00 hodin Te Deum v Katedrále svatého Víta. Byť i tato součást programu je přednostně pro zvané hosty, Vohralíková v pondělí upozornila, že se dovnitř chrámu dostanou i běžní lidé. V tomto případě ale podle ní platí dvojnásob, že šanci budou mít pouze ti, kdo přijdou v dostatečném předstihu.

„Poté, co se katedrála nezaplní zvanými hosty, dostane veřejnost možnost, aby zaplnila boční chodby. Chráněné koridory odstraníme v 17:40. Pokud se bude někdo chtít zúčastnit, bude muset přijít poměrně brzy a chránit si vstup do katedrály,“ poznamenala.

Inaugurace a doprava: Pozor na výluku

Na Hradčanské náměstí a do blízkosti Pražského hradu se zájemci dostanou hlavně po vlastních. Ti, kteří na Malou Stranu budou chtít přijet veřejnou dopravou, si ale musí dát pozor na výluky a uzavřené ulice. Až do konce března dělníci totiž opravují tramvajovou trať v úseku Újezd - Malostranská, přičemž si práce vyžádaly několik výluk a uzavírek.

Ve zmíněném úseku je provoz tramvají přerušen, několik okolních ulic je pak neprůjezdných pro auta. Jak uvádí web pražského magistrátu, pro auta bude také v den inaugurace úplně uzavřen Újezd v úseku Hellichova - Všehrdova a částečně uzavřen v úseku U Lanové dráhy - Vítězná.

Tramvaje v době oprav nezajíždějí na zastávku Malostranské náměstí. „Od 16. února do 31. března je v denním provozu zavedena náhradní autobusová doprava X20 v trase Malostranské náměstí – Malostranská – Malostranské náměstí,“ doplňuje web pražského magistrátu.