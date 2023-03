Konec chaosu. Pavel chce upravit podobu přechodného období zvoleného prezidenta

ČTK

Prezident Petr Pavel chce navrhnout legislativní změnu, která dá jasnou podobu přechodnému období od zvolení prezidenta po inauguraci. Řekl to ve středu v novém pořadu Podhradí, který se bude podle Pavla natáčet pravidelně. Zopakoval také, že celá jeho kancelář by měla na Pražském hradě působit do konce března. Zatím úřaduje v Hrzánském paláci.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Prezident Petr Pavel | Foto: ČTK