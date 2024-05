Souhlasili zástupci ANO s pozdějším odchodem do důchodu? Prezident Petr Pavel popsal průběh schůzky na Hradě v debatě Deníku.cz.

Debata Deníku: Prezident Petr Pavel hostem Kateřiny Perknerové. | Foto: Deník

Deník.cz pokračuje v seriálu online debat pod názvem Co můžeme čekat od prezidenta. Tématem květnového dílu byla důchodová reforma. Prezidentova snaha o domluvu mezi koalicí a opozicí zkrachovala. Jak to probíhalo na schůzce 28. března, kterou svolal Petr Pavel? Potvrdili na ní zástupci hnutí ANO, že posun věkové hranice pro odchod do důchodu je nezbytnou součástí jakékoli penzijní reformy?

„Snahu o zprostředkování jsem bral opravdu velice vážně a zodpovědně. Moderování jsem svěřil Vladimíru Bezděkovi, protože důchody jsou jeho dlouhodobou expertízou. On si dal velice záležet na tom, abychom všechny argumenty, které tam zazní, definovali velice jednoduše a srozumitelně, aby nemohly být interpretovány různými způsoby. Trvám na tom, že body, které jsem zveřejnil po jednání na tiskové konferenci, to znamená nutnost konat, neboť alternativa nedělat nic je nepřijatelná, a také nutnost prodlužovat věk odchodu do důchodu, byly odsouhlaseny. Stejně tak výměna dokumentů, kterou požadovaly obě strany. Na tom skutečně panovala shoda na jednání a nebyla nijak rozporována ani na tiskové konferenci.“

Andrej Babiš v debatě Deníku tento závěr z jednání, jehož se nezúčastnil, rozporoval, argumentoval reakcí místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka, který požadoval změnit zápis z jednání. Na sociálních sítích uvedl, že jeho hnutí „nebude nikdy souhlasit se zvýšením věkové hranice pro odchod do důchodu“.