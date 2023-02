Za jeden z hlavních důvodů pro nejmenování Hladíka Zeman považoval to, že mu policie prohledala kancelář a zabavila počítač kvůli kauze přidělování městských bytů v Brně.

Řízením ministerstva byl pověřen vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který Hladíka následně jmenoval svým náměstkem. Získal maximální rozsah kompetencí, které může ministr na svého náměstka převést.

Zemanovo jednání je protiústavní, tvrdí lidovci. Hladík bude zatím náměstkem

Lidovci navrhli Hladíka jako nástupce Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) loni v říjnu. U jeho nominace setrvali i poté, co policie v brněnské kauze zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila.

Fiala poslal návrh na Hladíkovo jmenování Zemanovi koncem roku poté, co počkal na případný posun v kauze.

Zemanovy výhrady

Zeman měl kromě této záležitosti k Hladíkovi i další výhrady. Má podle něj nedostatečné vzdělání v oboru životního prostředí a ve stranickém tisku publikoval inzerát, kterým hledal náměstka a další spolupracovníky pro svůj budoucí tým na ministerstvu, ač ještě nebyl jmenován.

Zeman má výhrady k Hladíkovi. Není připraven ho jmenovat ministrem

KDU-ČSL tehdy označila Zemanovo rozhodnutí Hladíka nejmenovat za protiústavní. Pokud by zbýval delší čas do konce prezidentova mandátu, trvali by lidovci na kompetenční žalobě.