Česká společnost není příliš rozdělená, pouze si zvykla víc mluvit o tom, co ji rozděluje. Těmito slovy doprovodil nový český prezident Petr Pavel svou čtvrteční inauguraci. Výsledek prezidentských voleb podle něj ukázal, že lidé v Česku dávají přednost pravdě a slušnosti před nenávistnými útoky a překrucováním reality. Dal také příležitost k návratu hodnotové politiky, míní.

Projev prezidenta Petra Pavla ve Vladislavském sále | Video: Deník/Lukáš Kaboň

Pavel v projevu připomněl svůj závazek vrátit do vedení země důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, na které se podle něj rezignovalo, když se hlavním kritériem posuzování kvality činů i osobností stal úspěch. Za svůj nový tým označil Pavel všechny lidi, ať mu dali ve volbách svůj hlas, volili někoho jiného, nebo nehlasovali. „Společně čelíme stejným problémům a jedině společně se s nimi také dokážeme úspěšně vypořádat,“ řekl.

VIDEO: Inaugurace prezidenta. Petr Pavel složil slib a promluvil k národu

Pavel zmínil zahájení své kampaně před půl rokem, do kandidatury se pustil kvůli důvěře a podpoře svého okolí. Uvedl, že začínal s malým týmem, který postupně rostl. „Volbami skončila práce volebního týmu, ale začala práce mnohem složitější a delší pro nový tým. A tím týmem jsme dnes my všichni,“ řekl. Zařadil do něj své voliče, voliče svých soupeřů i nevoliče, protože všichni čelí stejným problémům.

Příležitost podle něj v poslední době dostávali populisté, kteří svůj vlastní úspěch a vliv opírají o lež, manipulaci a zneužívání strachu. „Já ani můj tým jsme na tuto hru nikdy nepřistoupili. Vážím si toho, že rekordní účast ve volbách a jejich výsledek ukázaly, že i vy dáváte přednost pravdě a slušnosti před nenávistnými útoky a překrucováním reality,“ řekl.

Výsledky voleb podle něj řekly dost chaosu a otevřely cestu ke společnému hledání řešení. „Díky vám můžeme přispět k návratu hodnotové politiky. Díky vám pravda znovu zvítězila,“ prohlásil.

Projev prezidenta Petra Pavla, jak ho sledovali lidé z nádvoří Pražského hradu:

Zdroj: Deník/Michal Bílek

Měli bychom mluvit o tom, co nás spojuje, řekl Pavel

Společnost podle Pavla není rozdělená. „Spíše jsme si jen zvykli více mluvit o tom, co ji rozděluje,“ uvedl. Mluvit by se mělo naopak o tom, co lidi spojuje. V každém kraji podle něj žije mnoho lidí s jasnou představou, jak Česko posouvat dopředu, ale brzdí je třeba předsudky, nedostatek odvahy nebo zbytečná byrokracie.

„Přeji si, abychom tento stín spolu dokázali překročit. Nekomplikujme jednoduché, nevyrábějme překážky, neztrácejme čas hledáním perfektního, abychom nakonec neudělali nic,“ řekl.

Co můžeme čekat od prezidenta. Nový diskuzní pořad Deníku s prezidentem Petrem Pavlem a moderátorkou Kateřinou PerknerovouZdroj: Deník

Česko podle Pavla už mnohokrát ukázalo, co umí. Za příklad dal úspěšné předsednictví v Radě Evropské unie. „Buďme aktivní a přenesme to i do dalších oblastí. Například i na půdu NATO nebo OSN. Nečekejme, až větší státy přijdou s řešením. Kde je psáno, že těmi rozumnějšími a schopnějšími jsou vždy ti největší?“ řekl.

Za úspěch svého prezidentství by považoval, kdyby se zvýšil počet lidí, kteří se nenechají odradit nejistotou. „Rozdíl ve všem nakonec dělají lidé, kteří vstanou a jdou to zkusit,“ uvedl.

Obědem Pavlových se Zemanovými začal na Hradě program před inaugurací

Vybídl k aktivnímu přístupu, podpoře úspěšných jednotlivců například mezi zaměstnanci. „Dejme jim šanci být kreativní, rozvíjet se, realizovat projekty a nést za ně odpovědnost. A to i s rizikem, že někdy selžou,“ dodal.

Má v plánu zviditelňovat podobné „kroky kupředu“ a dávat záštitu takovým projektům. „Abychom sami sobě, ale i světu ukázali, že jsme národ, který má svůj názor, má pro něj dobré argumenty a umí si za ním stát,“ uvedl. Češi si musí udržet pokoru, to ale neznamená, že nemohou mít odvahu, ideu a vizi, doplnil.