V rozhovoru pro Blesk Petr Pavel například uvedl, že generální tajemník NATO Jens Stoltenberg byl sice úspěšným šéfem Aliance, ale „je důležité, aby v takto významných funkcích docházelo k rotaci a po tak dlouhé době by si i on zasloužil odpočinek a NATO někoho jiného s novou perspektivou“. Podobné vyjádření je diplomaticky ožehavé a premiér Petr Fiala a ministryně obrany Jana Černochová asi kvůli němu pozvedli obočí.

Naopak hojně probíraný telefonát s tchajwanskou prezidentkou byl nepochybně předem konzultován a v souladu s českou zahraničněpolitickou linií.

Pavel je definitivně vítězem voleb. Soud vyřídil stížnosti, napravil dílčí chyby

Stejně jako Pavlova slova pro Deník ohledně účasti na pařížské olympiádě: „Nedokážu si představit, že bychom se dívali na to, jak by sportovci z Ruské federace a Běloruska soutěžili, byť pod neutrálními vlajkami. Zcela jistě by to tamní režimy propagandisticky využily.“

Zmatky kolem Baxy

Kolotoč debat v kampani, desítky povolebních rozhovorů a časově neomezené tiskové konference ovšem mají též stinnou stránku. Petr Pavel například v pondělí zpochybnil svoje slova z online Prezidentského souboje Deníku, kde bez vytáček uvedl, že by navrhl na Ústavní soud i do jeho čela Josefa Baxu.

Navíc nyní pravil, že to nebude on, kdo bude navrhovat kandidáty. Pochopitelně že bude, je to jedna z klíčových prezidentských pravomocí. Ústavní právník Jan Kysela v tom Petru Pavlovi snad brzy udělá jasno.

Baxu bych navrhnul do čela Ústavního soudu, řekl Pavel Deníku. Teď mlží

Nástupce Miloše Zemana se může brzy také dostat do kleští slíbeného aktivního přístupu. Dnes se schází s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou, aby s ním mimo jiné probral úpravu valorizačního schématu pro červnový růst penzí. Reálně s tím nemůže nic udělat, pokud nechce hned na počátku Fialově vládě namazat schody.

Kabinet už návrh zákona schválil a potřebuje ho urychleně protlačit parlamentem. Pavlovo veto by vládní záměr ušetřit bezmála dvacet miliard zhatilo. Jeho předpokládaný souhlas ovšem prezidentův obraz u veřejnosti zbytečně poškodí. Ostražitý musí být i při svých návštěvách regionů. Naslouchat musí, ale slibovat ne. Nemá na to kompetence.

Čistky na Hradě

Nesmlouvavý je Pavel v čištění Kanceláře prezidenta republiky. Ačkoliv se scházejí současný a budoucí mluvčí, první dámy či kancléři, odstřižení od minulosti bude totální. Potvrzuje to sdělení, že Pavla budou chránit příslušníci Vojenské policie, kteří se po splnění podmínek přesunou do policejního Útvaru pro ochranu prezidenta.

Moje mluvčí se děsí, když na něco řeknu Proč ne, prozradil Petr Pavel

Určitě nejen kancléřka Jana Vohralíková se bude moci prokázat prověrkou minimálně na stupeň tajné. V této souvislosti je zajímavé, že Petr Pavel nebyl schopen odpovědět na dotaz Deníku, zda by podle něj měl guvernér České národní banky Aleš Michl rezignovat, pokud nezíská prověrku, o niž zažádal loni v květnu. Přitom jmenování členů bankovní rady a guvernéra ČNB je výlučnou prezidentskou pravomocí. A byť do Pavlova období spadne jen jedna změna v radě, měl by mít v této záležitosti jasno.

Poroučet se budou i všichni současní vedoucí hradních odborů. Příští šéfové zahraničního úseku a protokolu (Jaroslav Zajíček a Tomáš Pernický) jsou zárukou profesionality a špičkové kvality. Zatím není zřejmé, kdo povede nejdůležitější politickou sekci. Exposlanec STAN Jan Farský to nebude. A neměl by to být žádný „bezejmenný“ člověk, který by mohl být vnímán jako fíkus Petra Koláře.