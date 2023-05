Prezident Petr Pavel varoval ukrajinské vedení před uspěcháním chystané protiofenzivy. Pokud útok selže, bude to pro Kyjev pohroma a další možnost se už letos nenaskytne. O rozhovoru, který prezident poskytl během své cesty na korunovaci britského krále Karla III., v neděli informoval deník The Guardian.

Český prezident Petr Pavel se v dubnu v Kyjevě setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. | Foto: Profimedia

„Pro Ukrajinu by bylo nesmírně škodlivé, kdyby tato protiofenziva selhala, protože už nebudou mít další šanci, alespoň ne v tomto roce,“ uvedl v rozhovoru Petr Pavel.

Uspěchání protiofenzivy by podle něj vedlo ke „strašlivým ztrátám“ a neúspěchu, který si Ukrajina nemůže dovolit. Při své nedávné cestě na Ukrajinu proto apeloval na tamní představitele, aby se nenechali "zatlačit do rychlejšího tempa dříve, než budou plně připraveni", a to jen kvůli tomu, aby před spojenci vykázali nějaké výsledky.

Při nedávných setkáních v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a premiérem Denysem Šmyhalem bývalý náčelník českého generálního štábu rovněž upozornil, že Ukrajinci již nedisponují momentem překvapení, který loni pomohl úspěšným protiútokům v Charkovské a Chersonské oblasti.

Podle Pavla si v Kyjevě uvědomují, že ve schopnostech Ukrajiny provést úspěšnou ofenzivu s cílem vytlačit ruské síly z okupovaného území zůstávají mezery.

Prezident uvedl, že Zelenskyj požádal jeho a jeho slovenskou kolegyni Zuzanu Čaputovou, aby obě země před očekávaným protiútokem vyzbrojily každá jednu ukrajinskou mechanizovanou brigádu. Šlo by zhruba o 35 tanků, 100 obrněných transportérů a munici.

Podle Pavla bude „nesmírně obtížné“ tento požadavek splnit - s ohledem na to, že Česko již Ukrajině dodalo téměř 100 tanků, podobný počet obrněných transportérů, dělostřelectvo, raketomety a „spoustu munice“. Prostor v pokračování dodávek vojenského materiálu z Česka na Ukrajinu vidí především ohledně prostředků protivzdušné obrany.