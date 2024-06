Prezident Petr Pavel ve čtvrtek v poledne předal na Pražském hradě nejvyšší státní vyznamenání Řád Bílého lva občanské skupiny I. třídy končící slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové za přínos k rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi. Zuzana Čaputová udělila Petru Pavlovi nejvyšší slovenské státní vyznamenání Řád bílého dvojkříže za zásluhy o všestranný rozvoj vztahů.

Prezident Petr Pavel předal státní vyznamenání slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. | Foto: ČTK

„Zuzana Čaputová se během svého působení ve funkci prezidentky Slovenské republiky v letech 2019 až 2024 zasloužila o upevnění vztahů mezi Českou a Slovenskou republikou a v rámci rozvoje těchto vztahů aktivně přispívala k posilování hodnot demokracie, svobody a lidských práv v obou zemích i širším evropském prostoru,“ uvedl vedoucí prezidentské kanceláře Milan Vašina.

Pavel na Čaputové ocenil lidskost, vlídnost, vstřícnost či snahu porozumět lidem a naslouchat jim. Její vztah k Česku podle něj přispěl ke zlepšení spolupráce. Zavzpomínal na společnou cestu vlakem na Ukrajinu napadenou Ruskem či vládním speciálem do Reykjavíku na jednání Rady Evropy.

Vyznamenání Čaputové udělil, neboť naplňuje všechny rysy, které by hlava státu demokratické země podle něj měla mít. Tím, jak plnila svoji prezidentskou roli, byla vzorem pro mnoho představitelů v Evropě i ve světě, míní český prezident.

Vztahy mezi zeměmi

Přístup Čaputové k Česku přispěl podle Pavla k výraznému zlepšení vztahů nejen na občanské, ale i oficiální úrovni. Ocenil přímou podporu českého předsednictví v Radě EU v roce 2022 nebo spolupráci v institucích v rámci Severoatlantické aliance (NATO) či Visegrádské skupiny.

Pavel poděkoval Čaputové za způsob, jakým k funkci přistupovala a za to, co vše udělala pro slovenské občany. „I když, jak už to někdy bývá, mnozí to docení až později,“ podotkl. Čaputová se podle něj držela svých morálních hodnot a prokazovala svoji integritu i v dobách politicky turbulentních či v časech, kdy zažívala osobní útoky.

Česká hlava státu si cení také toho, že na mezinárodním poli se Čaputová držela stejných principů jako na Slovensku. „Dávala vždy důraz na dodržování mezinárodních pravidel a nedělitelnosti svobody,“ dodal. Pavel.

Čaputová krátce před skončením mandátu návštěvou Česka završila rozlučkové zahraniční cesty. Pavel ji na Hradě přivítal i ve středu, jednali mimo jiné o dopadech války na Ukrajině či mezistátní spolupráci. Pavel s manželkou Evou a Čaputová s partnerem Jurajem Rizmanem dnes také posnídali v zámeckém parku v Lánech.

Pavel předminulý týden udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie. Řád TGM I. třídy od něj v březnu obdržel bývalý americký prezident Bill Clinton.