Petr Štěpánek novým členem vysílací rady nebude, část klubu ANO ho nepodpořila

Petr Štěpánek, bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ČR z let 1994 až 2006, znovu do téže řeky nevstoupí. Přestože jej vládnoucí hnutí ANO navrhlo na kandidaturu, při jednání poslaneckého klubu ANO se velká část členů i premiér Andrej Babiš postavili proti.

"Že někteří poslanci ANO ze své podpory pod tlakem zájmové a finanční lobby České televize couvají, považuji za hrubou politickou chybu," reagoval na svém facebookovém profilu Štěpánek.

Ke stažení nominace Petra Štěpánka vyzvali hnutí ANO lidovci, nesouhlasily s ní ani další opoziční strany. Proti byli také zástupci vládní ČSSD. Proti Štěpánkově nominaci do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (takzvané velké vysílací rady) se navíc uskutečnila v pondělí 1. října v Praze na Malostranském náměstí demonstrace.

Dopis zveřejnil na facebooku

Sám Štěpánek následně svou kandidaturu odvolal a zveřejnil na svém facebookovém profilu dopis předsedovi poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslavu Faltýnkovi, v němž uvedl, že se poslanci zalekli České televize.

"O nominaci do RRTV jsem nijak neusiloval. Iniciativa poslanců z několika politických stran mě překvapila stejně jako to, že mě nakonec navrhlo hnutí ANO. Ale považoval jsem to z Vaší strany za originální a odvážný krok. Také proto jsem na tuto nabídku kývnul, ač jsem věděl, že mi to někteří lidé budou vyčítat," tvrdí v dopisu Štěpánek.

Podle svých slov předpokládal, že jeho nominace vzbudí nějaké reakce. "Že se zájmové kruhy napojené na Českou televizi odkopou až tak moc, překvapilo i mě. Asi se na Kavčích horách opravdu bojí a asi mají proč," dodal. To, že poslanci "couvli ze své podpory pod tlakem zájmové a finanční lobby" České televize, je podle Štěpánka politická chyba. "Vaši protivníci to stejně neocení, naopak obratem to označí za zbabělost a otočí to proti Vám," uvedl ve svém prohlášení.

Mandát Richterové končí v říjnu

Radu pro rozhlasové a televizní vysílání tvoří 13 členů, které na návrh Sněmovny jmenuje a odvolává premiér. Nyní se bude v RRTV obsazovat místo po Miladě Richterové, které končí šestiletý mandát začátkem října. Dolní komora by měla nového člena volit na současné schůzi.

Podle usnesení sněmovní volební komise na post kandidují vedle někdejšího člena rady Štěpánka právnička Olga Ulrichová za Piráty a bývalý náměstek ministra kultury Patrik Košický za KDU-ČSL.

Petr Štěpánek podle informací z jeho vlastního webu spoluzakládal v roce 1989 v Hradci Králové Občanské fórum a o dva roky později ODS. Z ODS vystoupil v roce 2016. V současnosti je bez politické příslušnosti.

V roce 1994 byl tiskovým tajemníkem předsedy vlády Václava Klause, v letech 1994 až 2006 členem a místopředsedou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (v dubnu 2003 byla rada odvolána, v květnu 2007 soud odvolání zrušil, v červnu 2009 byli rehabilitovaní členové rady znovu zpětně odvoláni, v červnu 2012 i toto odvolání soud zrušil). V letech 2003 až 2006 měl soukromou poradenskou firmu, v letech 2006 až 2011 byl členem Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Ve svých příspěvcích na Facebooku opakovaně kritizoval Českou televizi, která podle něj nevysílá to, co by měla (v poslední době mu například vadilo, že podle jeho slov připomněla manifest Dva tisíce slov z roku 1968 a nepřipomněla letošní červnový "Manifest Institutu Václava Klause").

Opakovaně také vyjádřil přání Českou televizi zrušit. Až do své nominace hnutím ANO poměrně často kritizoval také toto hnutí. "Mít ještě v roce 2018 cokoli společného s hnutím ANO je stejný zločin jako být ještě v roce 1989 členem KSČ," napsal Štěpánek na svůj Twitter letos 12. července. Poté, co ho členové hnutí ANO nominovali do vysílací rady, však tento i další příspěvky kritické k ANO ze svých profilů na sociálních sítích smazal.

