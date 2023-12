Kopal za Slavii, Zbrojovku i Příbram. Přezdívalo se mu Mercedes a proslul větou: „Kdo se vrací, nevěří svému gólmanovi.“ Letos se zúčastnil reality show Survivor, komentuje fotbal a má vlastní představení Já su já. Brněnský patriot a bavič Petr Švancara.

Petr Švancara | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Jako bývalý prvoligový fotbalista pochopitelně vyhlíží evropský šampionát, který se příští rok uskuteční v Německu. Právě domácí mužstvo tipuje na vítěze Eura. A jak vidí šance české jedenáctky? „Máme na postup ze skupiny, která není lehká, ale je hratelná. Kdybychom dostali Itálii, Anglii nebo jiné fotbalové bašty, bylo by to horší. A hlavně to, co jsme ukázali během podzimu, mě naplňuje optimismem.“

Hašek nebo Koubek

Tvrdí, že je důležité aby se vytvořila dobrá parta pod novým hlavním koučem. Jím podle Švancary bude Ivan Hašek nebo Miroslav Koubek. Přitom je ale přesvědčen, že Jaroslav Šilhavý plnil svoji roli dobře. „Nový trenér to bude mít těžké, protože my jsme národ, kde je opravdu hodně kritiků. Novináři dostávají fotbalové funkcionáře a trenéry obzvláště pod obrovský tlak. Jak Michala Bílka před pár lety, tak teď Jardu Šilhavého vyhodila sportovní média, která začala psát, že všechno bylo špatně. Paradoxně ale právě tito dva byli jedni z nejlepších trenérů nároďáku.“

Belmondo byla strašná blbost

V rozhovoru se vyjádřil i ke kauze Belmondo neboli popíjení reprezentantů Coufala, Kuchty a Brabce v olomoucké diskotéce před klíčovým zápasem s Moldavskem: „Ani já, takovej věčnej fotbalovej slavič, démon a užívač podobných večírků, bych si tohle nedovolil. Navíc v době, kdy má každý mobil a může si vás natočit. Nebyl jsem žádnej Mirek Dušín, když bylo po zápase, vždycky jsem se na pivo nechal zlákat, ale tohle bych neudělal. To byla strašná blbost a klukům bych přál, aby dostali druhou šanci. Nemají za sebou jiné průsery a podle mě jsou schopni to nároďáku vrátit.“

Přiznává, že kdyby dostal šanci reprezentovat Českou republiku na evropském či světovém šampionátu, byl by nevýslovně šťastný. „Myslím, že každý si uvědomuje čest startovat na takových akcích, na olympiádě především. Je to obrovská motivace. Všichni si pamatují olympijské vítěze. Každý ví, že hokejisté vyhráli v Naganu, nebo vzpomíná na úspěchy Katky Neumannové. Na to, jak jsme malá země, máme kur.. šikovné lidi. Jsem pyšný, že se občas s nimi můžu potkat,“ říká.

A dodává: „Češi jsou hrozně specifický národ, chytří, trochu vyčůraní a uměj zabrat, když chcou, být srdcaři, jak ukazují v různých charitativních příbězích. V tom náš národ miluju.“

A co si Petr Švancara myslí o startu ruských sportovců pod neutrální vlajkou na olympiádě ve Francii? Měli by čeští miliardáři vlastnit tuzemské fotbalové kluby? Proč se vydal na cestu komentátora a baviče? Detaily se dočtete v pátečním vydání tištěného Deníku.