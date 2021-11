V posledních chvílích svého života prý obracel mysl k Bohu, ale neztrácel ze zřetele ani svou zemi, o jejíž osud se obával. Na jeho smuteční hostinu padlo 200 kusů hovězího dobytka, 40 vepřů, přes 300 kusů skopového, 2250 kusů drůbeže, 1600 kusů drobnějšího ptactva, osm jelenů, 20 srnců, jedna laň, přes 6000 ryb a 3480 šneků. Tak odcházel z tohoto světa Petr Vok z Rožmberka, poslední svého rodu.

Petr Vok z Rožmberka. Poslední Rožmberk nakládal se svými poddanými často krutě, v závěru života se však zřejmě snažil se polepšit | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Renesanční osobnost v pravém slova smyslu, význačný šlechtic, k jehož stolu se rády sjížděly nejvýznačnější osobnosti rudolfinské éry, milovník a „frejíř“, ale také velmož, jenž významně ovlivňoval život celého českého království. Právě tak bývá líčen poslední Rožmberk, od jehož smrti uplyne 6. listopadu 410 let. Umíral v 72 letech, deset let poté, co pohřbil svou manželku, o více než čtvrtstoletí mladší než on.